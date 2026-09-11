Kiderült, mi történt azzal a magyar férfivel, akinek a holttestét egy autóban találták meg Ausztriában

A 79 éves férfi autója egy Zell am Ziller közelében található hegyi úton robbant le pénteken. A magyar férfi ezt követően autómentőt hívott, amely a járművet egy helyi autókereskedéshez vontatta be. A telephelyen szerviz is működött, az autót pedig otthagyták a hétvégére.

A magyar férfi holttestét az ausztriai Tirolban találta meg egy műhely egyik alkalmazottja - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az alkalmazottak hazamentek, majd vasárnap egyikük visszatért a telephelyre.

Ekkor vette észre, hogy a férfi az autó hátsó ülésén fekszik.

Értesítette a rendőrséget, a kiérkező hatóságok azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Kiderült, mi történt a magyar férfivel

A történtek miatt először több kérdés is felmerült, ezért boncolást rendeltek el. A vizsgálat eredménye alapján azonban kizárták az idegenkezűséget, és megállapították, hogy

a férfi természetes halállal halt meg.

A férfit ismerősei csak Öcsi bácsiként ismerték. Egyikük elmondása szerint szívbeteg volt, és néhány nappal a halála után műtét várt volna rá a zalaegerszegi kórházban – írja a Blikk.

Az ismerős szerint az is elképzelhető, hogy a férfi azért ment vissza az autójához, mert a gyógyszereit a kocsiban felejtette. Úgy véli, megpróbálhatta kivenni a gyógyszereket, amikor rosszul lett, és már nem tudott segítséget kérni.

A feltételezést azonban a hatóságok nem erősítették meg.