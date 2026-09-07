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holttest

Idős magyar férfi holttestét találták meg Tirolban

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Szörnyű felfedezést tett az ausztriai Tirolban egy műhely egyik alkalmazottja, miután vasárnap este egy, már két napja a szervizben álló, elvontatott autó hátsó ülésén felfedezte a tulajdonos holttestét. A 79 éves magyar férfi járműve a Zillertali magashegyi úton robbant le, ezt követően került a helyi műhelybe. Az eset körülményei nem tisztázottak: a rendőrség szóvivője annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, és egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet.
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Egy elvontatott jármű hátsó ülésén találta meg az autó tulajdonosának holttestét egy tiroli műhely egyik alkalmazottja vasárnap kora este. A kocsi - amely egy 79 éves magyar férfié volt -, péntek délután robbant le a Zillertali magashegyi úton. A járművet ezután egy autómentő vontatta el, és vitte el egy helyi szervizbe Zell am Zillerben.

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Magyar férfi holttestét találták meg az ausztriai Tirolban (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Magyar férfi holttestét találták meg az ausztriai Tirolban

A jármű két napon állt a műhelyben, majd az említett munkatárs ellenőrzés közben észrevette, valaki mozdulatlanul fekszik a hátsó ülésen. 

Stefan Eder, a rendőrség szóvivője azt közölte, ezután kiderült, hogy az illető az autó bejegyzett, 79 éves tulajdonosa Magyarországról, akihez mentőt riasztottak, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A pontos körülmények jelenleg nem tisztázottak: Eder hangsúlyozta, egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet. A rendőrségi nyomozás folyamatban van, mialatt boncolást is elrendeltek - írja a Kronen Zeitung.

 

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