Idős magyar férfi holttestét találták meg Tirolban

Egy elvontatott jármű hátsó ülésén találta meg az autó tulajdonosának holttestét egy tiroli műhely egyik alkalmazottja vasárnap kora este. A kocsi - amely egy 79 éves magyar férfié volt -, péntek délután robbant le a Zillertali magashegyi úton. A járművet ezután egy autómentő vontatta el, és vitte el egy helyi szervizbe Zell am Zillerben.

Magyar férfi holttestét találták meg az ausztriai Tirolban (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Magyar férfi holttestét találták meg az ausztriai Tirolban

A jármű két napon állt a műhelyben, majd az említett munkatárs ellenőrzés közben észrevette, valaki mozdulatlanul fekszik a hátsó ülésen.

Stefan Eder, a rendőrség szóvivője azt közölte, ezután kiderült, hogy az illető az autó bejegyzett, 79 éves tulajdonosa Magyarországról, akihez mentőt riasztottak, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A pontos körülmények jelenleg nem tisztázottak: Eder hangsúlyozta, egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet. A rendőrségi nyomozás folyamatban van, mialatt boncolást is elrendeltek - írja a Kronen Zeitung.