Csak palacsintát akartak enni, kidobták a magyar fiatalokat az étteremből

A négy magyar fiatal a horvátországi Krk szigetén, egy zsúfolt, nagy forgalmú tengerparti étteremben 10–15 perc várakozás után kapott asztalt. Fejenként egy-egy, 7 euróba kerülő palacsintát rendeltek volna, a felszolgáló azonban kifogásolta, hogy vacsoraidőben csak desszertet fogyasztanának. Arra hivatkozott, hogy odakint több vendég is vacsorára vár asztalra, majd távozásra szólította fel a társaságot – írja a Blikk cikke alapján az Index.
Nagy vita robbant ki miután elküldték a magyar fiatalokat az étteremből
Az eset komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. Többen úgy vélték, hogy a vendéglő nem szabhatja meg, mit rendeljen egy fizető vendég, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a négy adag palacsinta összesen 28 euróba (10 ezer forint) került volna.
Mások viszont megértőbbek voltak az étteremmel. Szerintük egy zsúfolt vendéglátóhelyen, csúcsidőben jelentős különbséget jelenthet, hogy egy asztalnál teljes vacsorát vagy csak desszertet fogyasztanak, miközben más vendégek odakint várakoznak.
Nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy elfelejtett borravalót adni
Miután távozott az étteremből, egyre csak azon rágódott, vajon adott-e borravalót. Mivel hetek múlva sem tudta elengedni a dolgot, végül postára adta a pénzt.
Estére újra megtelik a Velencei-tó partja, napközben szinte üres minden
A rendkívüli hőség és a fürdőzési tilalom alaposan átírta az idei nyári szezont a tónál. A Velencei-tó környékén továbbra is vannak turisták, akik a nappali forróság helyett inkább a késő délutáni és esti órákban keresik fel a partot.