Csak palacsintát akartak enni, kidobták a magyar fiatalokat az étteremből

A négy magyar fiatal a horvátországi Krk szigetén, egy zsúfolt, nagy forgalmú tengerparti étteremben 10–15 perc várakozás után kapott asztalt. Fejenként egy-egy, 7 euróba kerülő palacsintát rendeltek volna, a felszolgáló azonban kifogásolta, hogy vacsoraidőben csak desszertet fogyasztanának. Arra hivatkozott, hogy odakint több vendég is vacsorára vár asztalra, majd távozásra szólította fel a társaságot – írja a Blikk cikke alapján az Index.

Elküldtek négy magyar fiatalt egy horvátországi étteremből, mert csak palacsintát akartak enni (illusztráció)

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Nagy vita robbant ki miután elküldték a magyar fiatalokat az étteremből

Az eset komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. Többen úgy vélték, hogy a vendéglő nem szabhatja meg, mit rendeljen egy fizető vendég, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a négy adag palacsinta összesen 28 euróba (10 ezer forint) került volna.

Mások viszont megértőbbek voltak az étteremmel. Szerintük egy zsúfolt vendéglátóhelyen, csúcsidőben jelentős különbséget jelenthet, hogy egy asztalnál teljes vacsorát vagy csak desszertet fogyasztanak, miközben más vendégek odakint várakoznak.