Maláriariadó Frankfurtban: újabb fertőzötteket találtak a repülőtér közelében

Két újabb maláriás megbetegedést regisztráltak a frankfurti repülőtér közelében. A hatóságok feltételezése szerint a maláriafertőzést külföldről behurcolt szúnyogok terjeszthették, ugyanakkor további megbetegedések kockázatát jelenleg alacsonynak tartják - írja a Tagesschau.
A két beteg Frankfurt Schwanheim városrészében él, mintegy öt kilométerre a repülőtértől. Egyikük sem dolgozik a légikikötőben, és a közelmúltban egyikük sem járt maláriával fertőzött térségben.
A frankfurti egészségügyi hatóság ezért azt feltételezi, hogy behurcolt Anopheles-szúnyog csípése okozhatta a fertőzéseket.
A két érintettet jelenleg kórházban kezelik. Állapotukról és arról, milyen tünetek miatt végeztek náluk maláriatesztet, nem közöltek részleteket. A hatóságok azt is vizsgálják, van-e kapcsolat az új esetek és a júliusi fertőzések között.
Korábban hat, a frankfurti repülőtéren dolgozó ember betegedett meg maláriában, közülük ketten meghaltak.
Így jutott az országba a malária
Az úgynevezett repülőtéri malária rendkívül ritka. Akkor fordulhat elő, amikor egy fertőzött szúnyog repülőgéppel, poggyásszal vagy teherszállítmánnyal érkezik egy maláriával érintett országból, majd a célországban megcsíp valakit.
A frankfurti egészségügyi hatóság szerint jelenleg nagyon alacsony a további fertőzések kockázata, és a két új eseten kívül nincs tudomásuk más gyanús megbetegedésről. A malária közvetlenül emberről emberre nem terjed.
A hatóság szúnyogcsapdákat helyezett el a repülőtérnél és a két beteg lakóhelyének környékén.
A befogott rovarokat egy belgiumi trópusi intézetben genetikai vizsgálatoknak vetik alá, azonban eddig nem találtak Anopheles-szúnyogot a csapdákban.
Óvatosságra intik a lakosságot
A szakemberek szerint az Anopheles-szúnyogok általában egy-két kilométert repülnek, kedvező szélviszonyok mellett azonban akár tíz kilométert is megtehetnek. Az sem kizárt, hogy poggyászban vagy rakományban jutottak el a repülőtértől távolabbi területekre.
A frankfurti hatóság azt tanácsolja a környéken élőknek, hogy használjanak szúnyogriasztót, viseljenek testet fedő ruházatot, és lehetőség szerint szereljenek szúnyoghálót az ablakokra.
Arra is felhívták a lakosság és az orvosok figyelmét, hogy láz, hidegrázás, fejfájás, zavartság, görcsroham vagy légzési nehézség esetén gondoljanak a malária lehetőségére. A betegség kezelhető, de fontos, hogy időben felismerjék.
Egy tanulmány szerint 1969 és 2024 eleje között egész Európában 105 repülőtéri maláriás esetet dokumentáltak. További 32 esetben feltételezték, hogy fertőzött szúnyog poggyászban jutott el a betegekhez.