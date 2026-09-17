Maláriariadó Frankfurtban: újabb fertőzötteket találtak a repülőtér közelében

Két újabb maláriás megbetegedést regisztráltak a frankfurti repülőtér közelében. A hatóságok feltételezése szerint a maláriafertőzést külföldről behurcolt szúnyogok terjeszthették, ugyanakkor további megbetegedések kockázatát jelenleg alacsonynak tartják - írja a Tagesschau.

A malária betegséget terjesztő Anopheles-szúnyog - Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKU

A két beteg Frankfurt Schwanheim városrészében él, mintegy öt kilométerre a repülőtértől. Egyikük sem dolgozik a légikikötőben, és a közelmúltban egyikük sem járt maláriával fertőzött térségben.

A frankfurti egészségügyi hatóság ezért azt feltételezi, hogy behurcolt Anopheles-szúnyog csípése okozhatta a fertőzéseket.

A két érintettet jelenleg kórházban kezelik. Állapotukról és arról, milyen tünetek miatt végeztek náluk maláriatesztet, nem közöltek részleteket. A hatóságok azt is vizsgálják, van-e kapcsolat az új esetek és a júliusi fertőzések között.

Korábban hat, a frankfurti repülőtéren dolgozó ember betegedett meg maláriában, közülük ketten meghaltak.

Így jutott az országba a malária

Az úgynevezett repülőtéri malária rendkívül ritka. Akkor fordulhat elő, amikor egy fertőzött szúnyog repülőgéppel, poggyásszal vagy teherszállítmánnyal érkezik egy maláriával érintett országból, majd a célországban megcsíp valakit.

A frankfurti egészségügyi hatóság szerint jelenleg nagyon alacsony a további fertőzések kockázata, és a két új eseten kívül nincs tudomásuk más gyanús megbetegedésről. A malária közvetlenül emberről emberre nem terjed.

A hatóság szúnyogcsapdákat helyezett el a repülőtérnél és a két beteg lakóhelyének környékén.

A befogott rovarokat egy belgiumi trópusi intézetben genetikai vizsgálatoknak vetik alá, azonban eddig nem találtak Anopheles-szúnyogot a csapdákban.

Óvatosságra intik a lakosságot

A szakemberek szerint az Anopheles-szúnyogok általában egy-két kilométert repülnek, kedvező szélviszonyok mellett azonban akár tíz kilométert is megtehetnek. Az sem kizárt, hogy poggyászban vagy rakományban jutottak el a repülőtértől távolabbi területekre.

A frankfurti hatóság azt tanácsolja a környéken élőknek, hogy használjanak szúnyogriasztót, viseljenek testet fedő ruházatot, és lehetőség szerint szereljenek szúnyoghálót az ablakokra.

Arra is felhívták a lakosság és az orvosok figyelmét, hogy láz, hidegrázás, fejfájás, zavartság, görcsroham vagy légzési nehézség esetén gondoljanak a malária lehetőségére. A betegség kezelhető, de fontos, hogy időben felismerjék.