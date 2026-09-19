Ezeket a tüneteket ne vedd félvállról! Veszélyes fertőzést jelezhetnek

A malária elsősorban trópusi és szubtrópusi területeken előforduló fertőző betegség, amelyet Plasmodium nevű egysejtű paraziták okoznak. A kórokozókat fertőzött nőstény Anopheles-szúnyogok terjesztik, és akár egyetlen csípés is elegendő lehet a megfertőződéshez.

A malária fertőzött Anopheles-szúnyog csípésével terjedhet

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Milyen tünetei vannak a maláriának?

A betegség kezdetben gyakran olyan általános panaszokat okoz, amelyeket könnyű összetéveszteni például egy influenzaszerű vagy gyomor-bélrendszeri fertőzéssel. A WHO szerint az első tünetek gyakran a fertőzött szúnyog csípése után 10–15 nappal jelentkeznek, de a lappangási idő a kórokozótól függően ennél jóval hosszabb is lehet.

A malária leggyakoribb kezdeti tünetei közé tartozhat:

láz,

hidegrázás,

fejfájás,

végtagfájdalom,

általános rossz közérzet és levertség,

hányás és hasmenés,

száraz köhögés.

A vörösvértestek fokozott pusztulása vérszegénységet is okozhat. Fontos, hogy a maláriára jellemzőnek tartott szabályos lázrohamok nem minden esetben alakulnak ki – írta a FIT BOOK.

Mikor válhat életveszélyessé a malária?

Különösen veszélyes a Plasmodium falciparum okozta malaria tropica. Ennél a betegségtípusnál nem feltétlenül jelentkezik szabályos időközönként láz. A WHO szerint a kezeletlen fertőzés akár 24 órán belül súlyossá válhat.

Súlyos esetben nagyfokú kimerültség, tudatzavar, ismétlődő görcsrohamok és légzési nehézség is kialakulhat. Figyelmeztető jel lehet a sötét vagy véres vizelet, a bőr és a szem besárgulása, valamint a szokatlan vérzés. A betegség több szervet is károsíthat. Akut veseelégtelenség, súlyos vérszegénység, keringési problémák és légzési elégtelenség is felléphet. Az úgynevezett agyi malária pedig tudatzavart, görcsrohamokat és akár kómát is okozhat.

Hogyan terjed a malária?

Amikor egy nőstény Anopheles-szúnyog megcsíp egy fertőzött embert, a vérrel együtt felveszi a parazitákat. A kórokozók tovább fejlődnek a rovar szervezetében, majd a nyálmirigyeibe kerülnek. A következő csípéskor a szúnyog átadhatja őket egy másik embernek.