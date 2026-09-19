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malária

Ezeket a tüneteket ne vedd félvállról! Veszélyes fertőzést jelezhetnek

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Egy kezdetben ártalmatlannak tűnő rosszullét mögött akár súlyos fertőzés is állhat. A malária első tünetei sokszor más betegségekre emlékeztetnek, egyes kórokozók esetében azonban az állapot kezelés nélkül rövid idő alatt életveszélyessé válhat.
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A malária elsősorban trópusi és szubtrópusi területeken előforduló fertőző betegség, amelyet Plasmodium nevű egysejtű paraziták okoznak. A kórokozókat fertőzött nőstény Anopheles-szúnyogok terjesztik, és akár egyetlen csípés is elegendő lehet a megfertőződéshez.

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A malária fertőzött Anopheles-szúnyog csípésével terjedhet
Fotó:  Unsplash 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2024-ben világszerte mintegy 282 millió maláriás megbetegedés történt, és körülbelül 610 ezren haltak meg a betegség következtében. A legsúlyosabban Afrika érintett: a megbetegedések 94, a halálesetek 95 százalékát a WHO afrikai régiójában regisztrálták.

Milyen tünetei vannak a maláriának?

A betegség kezdetben gyakran olyan általános panaszokat okoz, amelyeket könnyű összetéveszteni például egy influenzaszerű vagy gyomor-bélrendszeri fertőzéssel. A WHO szerint az első tünetek gyakran a fertőzött szúnyog csípése után 10–15 nappal jelentkeznek, de a lappangási idő a kórokozótól függően ennél jóval hosszabb is lehet.

A malária leggyakoribb kezdeti tünetei közé tartozhat:

  • láz,
  • hidegrázás,
  • fejfájás,
  • végtagfájdalom,
  • általános rossz közérzet és levertség,
  • hányás és hasmenés,
  • száraz köhögés.

A vörösvértestek fokozott pusztulása vérszegénységet is okozhat. Fontos, hogy a maláriára jellemzőnek tartott szabályos lázrohamok nem minden esetben alakulnak ki – írta a FIT BOOK.

Mikor válhat életveszélyessé a malária?

Különösen veszélyes a Plasmodium falciparum okozta malaria tropica. Ennél a betegségtípusnál nem feltétlenül jelentkezik szabályos időközönként láz. A WHO szerint a kezeletlen fertőzés akár 24 órán belül súlyossá válhat.

Súlyos esetben nagyfokú kimerültség, tudatzavar, ismétlődő görcsrohamok és légzési nehézség is kialakulhat. Figyelmeztető jel lehet a sötét vagy véres vizelet, a bőr és a szem besárgulása, valamint a szokatlan vérzés.

A betegség több szervet is károsíthat. Akut veseelégtelenség, súlyos vérszegénység, keringési problémák és légzési elégtelenség is felléphet. Az úgynevezett agyi malária pedig tudatzavart, görcsrohamokat és akár kómát is okozhat.

Hogyan terjed a malária?

Amikor egy nőstény Anopheles-szúnyog megcsíp egy fertőzött embert, a vérrel együtt felveszi a parazitákat. A kórokozók tovább fejlődnek a rovar szervezetében, majd a nyálmirigyeibe kerülnek. A következő csípéskor a szúnyog átadhatja őket egy másik embernek.

Az emberi szervezetbe jutott paraziták először a májban szaporodnak, majd megtámadják a vörösvértesteket. A sejtek pusztulásával újabb paraziták kerülnek a véráramba.

Hétköznapi emberi érintkezéssel a malária nem terjed. Ritka esetben azonban fertőzött vérrel, például szennyezett tűvel vagy vérátömlesztéssel is átadható, illetve a fertőzött anya gyermekének is továbbadhatja a kórokozót.

Ritka maláriás esetek történtek a frankfurti repülőtéren

A betegség azután került ismét a figyelem középpontjába Németországban, hogy a frankfurti repülőtér hat alkalmazottjánál maláriát állapítottak meg. Közülük ketten meghaltak.

A fertőzöttek korábban nem jártak maláriás területen, ezért a hatóságok úgynevezett repülőtéri maláriára gyanakodnak. Ilyenkor fertőzött szúnyogok például repülőgéppel érkezhetnek egy maláriával érintett térségből, majd a repülőtéren vagy annak közelében csíphetnek meg embereket.

Az ilyen esetek rendkívül ritkák, és a német hatóságok szerint jelenleg nincs fokozott veszély a lakosság számára.

Hogyan lehet védekezni a malária ellen?

A megelőzés egyik legfontosabb eleme a szúnyogcsípések elkerülése. Magas fertőzési kockázatú területekre történő utazás esetén az egyéni körülményektől függően gyógyszeres megelőzés is indokolt lehet. A védekezésben segíthet az impregnált szúnyogháló, a hosszú ruházat, a rovarriasztó szerek használata, valamint a szúnyogoktól megfelelően védett szálláshely.

A WHO jelenleg két malária elleni vakcinát ajánl, az RTS,S/AS01-et és az R21/Matrix-M-et. Ezek a Plasmodium falciparum ellen irányulnak, és elsősorban a maláriás területeken élő gyermekek védelmét szolgálják.

 

 

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