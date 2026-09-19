Ezeket a tüneteket ne vedd félvállról! Veszélyes fertőzést jelezhetnek

A malária elsősorban trópusi és szubtrópusi területeken előforduló fertőző betegség, amelyet Plasmodium nevű egysejtű paraziták okoznak. A kórokozókat fertőzött nőstény Anopheles-szúnyogok terjesztik, és akár egyetlen csípés is elegendő lehet a megfertőződéshez.
Milyen tünetei vannak a maláriának?
A betegség kezdetben gyakran olyan általános panaszokat okoz, amelyeket könnyű összetéveszteni például egy influenzaszerű vagy gyomor-bélrendszeri fertőzéssel. A WHO szerint az első tünetek gyakran a fertőzött szúnyog csípése után 10–15 nappal jelentkeznek, de a lappangási idő a kórokozótól függően ennél jóval hosszabb is lehet.
A malária leggyakoribb kezdeti tünetei közé tartozhat:
- láz,
- hidegrázás,
- fejfájás,
- végtagfájdalom,
- általános rossz közérzet és levertség,
- hányás és hasmenés,
- száraz köhögés.
A vörösvértestek fokozott pusztulása vérszegénységet is okozhat. Fontos, hogy a maláriára jellemzőnek tartott szabályos lázrohamok nem minden esetben alakulnak ki – írta a FIT BOOK.
Mikor válhat életveszélyessé a malária?
Különösen veszélyes a Plasmodium falciparum okozta malaria tropica. Ennél a betegségtípusnál nem feltétlenül jelentkezik szabályos időközönként láz. A WHO szerint a kezeletlen fertőzés akár 24 órán belül súlyossá válhat.
Súlyos esetben nagyfokú kimerültség, tudatzavar, ismétlődő görcsrohamok és légzési nehézség is kialakulhat. Figyelmeztető jel lehet a sötét vagy véres vizelet, a bőr és a szem besárgulása, valamint a szokatlan vérzés.
A betegség több szervet is károsíthat. Akut veseelégtelenség, súlyos vérszegénység, keringési problémák és légzési elégtelenség is felléphet. Az úgynevezett agyi malária pedig tudatzavart, görcsrohamokat és akár kómát is okozhat.
Hogyan terjed a malária?
Amikor egy nőstény Anopheles-szúnyog megcsíp egy fertőzött embert, a vérrel együtt felveszi a parazitákat. A kórokozók tovább fejlődnek a rovar szervezetében, majd a nyálmirigyeibe kerülnek. A következő csípéskor a szúnyog átadhatja őket egy másik embernek.
Az emberi szervezetbe jutott paraziták először a májban szaporodnak, majd megtámadják a vörösvértesteket. A sejtek pusztulásával újabb paraziták kerülnek a véráramba.
Hétköznapi emberi érintkezéssel a malária nem terjed. Ritka esetben azonban fertőzött vérrel, például szennyezett tűvel vagy vérátömlesztéssel is átadható, illetve a fertőzött anya gyermekének is továbbadhatja a kórokozót.
Ritka maláriás esetek történtek a frankfurti repülőtéren
A betegség azután került ismét a figyelem középpontjába Németországban, hogy a frankfurti repülőtér hat alkalmazottjánál maláriát állapítottak meg. Közülük ketten meghaltak.
A fertőzöttek korábban nem jártak maláriás területen, ezért a hatóságok úgynevezett repülőtéri maláriára gyanakodnak. Ilyenkor fertőzött szúnyogok például repülőgéppel érkezhetnek egy maláriával érintett térségből, majd a repülőtéren vagy annak közelében csíphetnek meg embereket.
Az ilyen esetek rendkívül ritkák, és a német hatóságok szerint jelenleg nincs fokozott veszély a lakosság számára.
Hogyan lehet védekezni a malária ellen?
A megelőzés egyik legfontosabb eleme a szúnyogcsípések elkerülése. Magas fertőzési kockázatú területekre történő utazás esetén az egyéni körülményektől függően gyógyszeres megelőzés is indokolt lehet. A védekezésben segíthet az impregnált szúnyogháló, a hosszú ruházat, a rovarriasztó szerek használata, valamint a szúnyogoktól megfelelően védett szálláshely.
A WHO jelenleg két malária elleni vakcinát ajánl, az RTS,S/AS01-et és az R21/Matrix-M-et. Ezek a Plasmodium falciparum ellen irányulnak, és elsősorban a maláriás területeken élő gyermekek védelmét szolgálják.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2024-ben világszerte mintegy 282 millió maláriás megbetegedés történt, és körülbelül 610 ezren haltak meg a betegség következtében. A legsúlyosabban Afrika érintett: a megbetegedések 94, a halálesetek 95 százalékát a WHO afrikai régiójában regisztrálták.