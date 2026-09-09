Azt hitte az egyetemista, hogy csak másnapos, közben órákon múlt az élete

Egy egyetemista lány majdnem belehalt abba, hogy tüneteit eleinte egyszerűen egy durva másnaposságnak gondolta. A 21 éves Elle Black elsőéves volt a Cardiffi Egyetemen, amikor egy barátaival töltött, alkoholos rögbimeccsnézés után rosszul lett. Másnap borzalmasan érezte magát, ezért eleinte mindenki, őt is beleértve, azt hitte, csak másnapos. A rosszullét azonban nem múlt el. Elle rendkívül álmos lett, nem tudott enni, magas láza volt, és folyamatosan váltakozott, hogy melege volt vagy fázott. Egy online háziorvosi konzultáció során gégegyulladásra gyanakodtak, és antibiotikumot írtak fel neki, ám addigra már annyira rosszul volt, hogy a gyógyszert sem tudta kiváltani.

Azt hitte, csak másnapos, majdnem életét vesztette. Fotó: Pexels

A helyzet akkor vált igazán súlyossá, amikor erős izomfájdalmai alakultak ki. Elle ekkor saját maga ment kórházba, ahol jelezte, hogy attól tart, szepszise lehet. Az orvosok ekkor azonnal komolyan vették helyzetét: mindössze 15 percen belül megvizsgálták, és kevesebb mint fél órával a megérkezése után már intravénás antibiotikumot és folyadékot kapott. Később kiderült, hogy a szepszist egy mandulagyulladás súlyos szövődményeként kialakult mandulatályog okozta.

Másnaposságnak hitték, szepszisses küzdött

Elle több napot töltött kórházban, és állapota fokozatosan javult. Mielőtt hazaengedték, az orvosok azonban közölték vele, hogy ha akár 12 órával később kér segítséget, az élete is veszélybe kerülhetett volna.

Ezt hallva rájöttem, mennyire komoly betegség a szepszis és, hogy mennyire fontos a korai felismerése

- közölte hozzátéve, az eset teljesen megváltoztatta a hozzáállását az egészségéhez. Bár teljesen felépült, a szepszis kezelése után még hetekig kimerültnek érezte magát:

A szepszis teljesen kimeríti az embert. Már nem veszem természetesnek az egészségemet, és sokkal jobban odafigyelek a testem jelzéseire, valamint arra, hogy hallgassak a megérzéseimre.

A fiatal nő jelenleg egy nyugdíjasfaluban dolgozik, emellett rendszeresen fut és hideg vízben úszik. Jelenleg a londoni maratonra készül.

A szepszis tüneteinek felismerése, az ösztöneimbe vetett bizalom és az, hogy gyorsan eljutottam a kórházba, mindent megváltoztatott a felépülésem szempontjából

- idézte őt a Mirror.