10 életmentő tipp másnaposság ellen: ezeket edd és idd, hogy gyorsabban összeszedd magad!

Egy átmulatott éjszaka után nem mindegy, mivel próbáljuk helyrehozni a közérzetünket. A megfelelő folyadékbevitel és néhány jól megválasztott étel segíthet enyhíteni a másnaposság kellemetlen tüneteit, miközben vannak elterjedt módszerek, amelyek valójában nem oldják meg a problémát – írja a Chemist4u.
Mutatjuk azt a 10 tippet, amelyet érdemes észben tartani, ha másnapossággal ébredünk!
1. Víz
A másnaposság leküzdésében a legfontosabb a folyadékpótlás, mivel az alkohol kiszáríthatja a szervezetet.
Érdemes a következő napon folyamatosan vizet kortyolgatni, és 8-10 pohár elfogyasztására törekedni.
Különösen hasznos lehet, ha az ember már lefekvés előtt is iszik vizet. A megfelelő folyadékbevitel enyhítheti az olyan kellemetlen tüneteket, mint a fejfájás, a fáradtság és a hányinger.
2. Tojás
Egy alkoholos este után a tojásból készült reggeli szintén jó választás lehet. Magas fehérjetartalma segíthet stabilizálni a vércukorszintet és mérsékelni az egészségtelen ételek iránti sóvárgást.
A tojás ciszteint is tartalmaz, amely hozzájárul a szervezet természetes folyamataihoz, többek között a máj antioxidáns-termeléséhez. Ugyanakkor nem méregteleníti azonnal a szervezetet.
3. Avokádó
Az avokádó egészséges zsírokat és rostokat tartalmaz, emellett B6-, C-, E- és K-vitaminban, valamint káliumban és magnéziumban is gazdag. Teljes kiőrlésű kenyérrel fogyasztva az avokádós pirítós összetett szénhidrátokat is biztosíthat.
4. Zabkása
A zabkása szintén jó választás lehet, mivel könnyen emészthető, és többek között B-vitaminokat, magnéziumot és cinket tartalmaz. Összetett szénhidrátként lassabban emésztődik, így segíthet stabilizálni a vércukorszintet, ami különösen jól jöhet gyengeség vagy remegés esetén.
5. Görög joghurt
Fehérjében gazdag, és probiotikumokat is tartalmaz, amelyek támogathatják a bélrendszer működését és az emésztést, emellett segíthet stabilizálni a vércukorszintet, valamint fenntartani a teltségérzetet és elégedettséget.
6. Kókuszvíz
Természetes elektrolitforrás, és káliumban is gazdag, így hozzájárulhat a folyadékegyensúly fenntartásához.
7. Zöld tea
Antioxidánsokat, úgynevezett katechineket tartalmaz. Fogyasztása alkohol után hozzájárulhat a májban zajló gyulladásos és oxidatív folyamatok mérsékléséhez.
8. Gyömbértea
A gyomorpanaszokat és a hányingert enyhítheti, miközben folyadékot is biztosít.
9. Gyümölcslé
A frissen préselt narancs- vagy almalé vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek segíthetnek pótolni az alkoholos este után hiányzó tápanyagokat. A forrás szerint azonban érdemes olyan változatot választani, amely kevés hozzáadott cukrot tartalmaz, és nem tartalmaz mesterséges összetevőket.
10. Pezsgőtabletták
A vízben feloldható pezsgőtablettás étrend-kiegészítők szintén tartalmazhatnak elektrolitokat, vitaminokat és ásványi anyagokat. Ezek folyadékpótlásban segíthetnek, így enyhíthetik például a fejfájást és a szédülést.
A lap néhány másnapossággal kapcsolatos mítoszról is elárulta az igazságot.
A „másnapos szorongás” ellen is van néhány tanács
A másnaposság nemcsak testi tünetekkel járhat. A kiszáradás, a rossz alvás és a vércukorszint ingadozása együtt hozzájárulhat az úgynevezett „hangxiety”, vagyis a másnaposság utáni szorongás kialakulásához.
Ilyenkor fontos a folyadékpótlás, a tápláló étel, a friss levegő és a megfelelő pihenés. Ha valaki már eleve remeg vagy feszült, a koffein kerülése is javasolt.
Nem igaz, hogy a zsíros étel felszívja az alkoholt
A kiadós, zsíros reggeli népszerű másnaposság elleni módszer, de nem gyorsítja fel az alkohol lebontását. Az étel ugyan átmenetileg jobb közérzetet okozhat, a zsíros ételek azonban akár irritálhatják is a gyomrot, és súlyosbíthatják a hányingert.
Az alkohol lebontásához időre van szükség, az étkezés pedig önmagában nem távolítja el az alkoholt a szervezetből.
A kávé sem józanít ki
A kávé éberebbé tehet, de nem gyorsítja fel az alkohol feldolgozását, így attól még nem leszünk józanok. A forrás szerint a koffein ráadásul vízhajtó hatású lehet, ezért a kiszáradást is fokozhatja.
A hideg zuhany sem oldja meg a problémát
Bár átmenetileg éberebbnek érezhetjük magunkat tőle, a szervezetnek továbbra is időre van szüksége az alkohol természetes lebontásához.
A gyógyszerek és az alkohol kombinációjára is különösen figyelni kell, ilyenkor mindig érdemes ellenőrizni a betegtájékoztatót, vagy gyógyszerészhez fordulni.
Azt hitte az egyetemista, hogy csak másnapos, közben órákon múlt az élete
Egy ártatlannak hitt másnaposság miatt először nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteinek egy 21 éves egyetemista, ám állapota gyorsan romlott, és végül kórházba került. Kiderült, hogy szepszise alakult ki, az orvosok pedig közölték vele: ha még 12 órát vár a segítségkéréssel, akár az életébe is kerülhetett volna.