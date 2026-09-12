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másnaposság

10 életmentő tipp másnaposság ellen: ezeket edd és idd, hogy gyorsabban összeszedd magad!

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Egy átmulatott este után sokan próbálnak egy kiadós reggelivel vagy kávéval magukhoz térni, ám nem minden népszerű módszer segít. A másnaposság kellemetlen tüneteit azonban több étel és ital is enyhítheti, miközben vannak olyan praktikák, amelyek csak mítoszok.
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másnaposságtippek-tanácsokalkohol

Egy átmulatott éjszaka után nem mindegy, mivel próbáljuk helyrehozni a közérzetünket. A megfelelő folyadékbevitel és néhány jól megválasztott étel segíthet enyhíteni a másnaposság kellemetlen tüneteit, miközben vannak elterjedt módszerek, amelyek valójában nem oldják meg a problémát – írja a Chemist4u.

alkohol, ital, másnaposság
Egyszerű tippek a másnaposság ellen - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Mutatjuk azt a 10 tippet, amelyet érdemes észben tartani, ha másnapossággal ébredünk!

1. Víz

A másnaposság leküzdésében a legfontosabb a folyadékpótlás, mivel az alkohol kiszáríthatja a szervezetet.

Érdemes a következő napon folyamatosan vizet kortyolgatni, és 8-10 pohár elfogyasztására törekedni.

Különösen hasznos lehet, ha az ember már lefekvés előtt is iszik vizet. A megfelelő folyadékbevitel enyhítheti az olyan kellemetlen tüneteket, mint a fejfájás, a fáradtság és a hányinger.

2. Tojás 

Egy alkoholos este után a tojásból készült reggeli szintén jó választás lehet. Magas fehérjetartalma segíthet stabilizálni a vércukorszintet és mérsékelni az egészségtelen ételek iránti sóvárgást.

A tojás ciszteint is tartalmaz, amely hozzájárul a szervezet természetes folyamataihoz, többek között a máj antioxidáns-termeléséhez. Ugyanakkor nem méregteleníti azonnal a szervezetet.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

3. Avokádó

Az avokádó egészséges zsírokat és rostokat tartalmaz, emellett B6-, C-, E- és K-vitaminban, valamint káliumban és magnéziumban is gazdag. Teljes kiőrlésű kenyérrel fogyasztva az avokádós pirítós összetett szénhidrátokat is biztosíthat.

4. Zabkása

A zabkása szintén jó választás lehet, mivel könnyen emészthető, és többek között B-vitaminokat, magnéziumot és cinket tartalmaz. Összetett szénhidrátként lassabban emésztődik, így segíthet stabilizálni a vércukorszintet, ami különösen jól jöhet gyengeség vagy remegés esetén.

5. Görög joghurt

Fehérjében gazdag, és probiotikumokat is tartalmaz, amelyek támogathatják a bélrendszer működését és az emésztést, emellett segíthet stabilizálni a vércukorszintet, valamint fenntartani a teltségérzetet és elégedettséget.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

6. Kókuszvíz

Természetes elektrolitforrás, és káliumban is gazdag, így hozzájárulhat a folyadékegyensúly fenntartásához.

7. Zöld tea

Antioxidánsokat, úgynevezett katechineket tartalmaz. Fogyasztása alkohol után hozzájárulhat a májban zajló gyulladásos és oxidatív folyamatok mérsékléséhez.

8. Gyömbértea

A gyomorpanaszokat és a hányingert enyhítheti, miközben folyadékot is biztosít.

tea
Illusztráció
Fotó: Pixabay

9. Gyümölcslé

A frissen préselt narancs- vagy almalé vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek segíthetnek pótolni az alkoholos este után hiányzó tápanyagokat. A forrás szerint azonban érdemes olyan változatot választani, amely kevés hozzáadott cukrot tartalmaz, és nem tartalmaz mesterséges összetevőket.

10. Pezsgőtabletták

A vízben feloldható pezsgőtablettás étrend-kiegészítők szintén tartalmazhatnak elektrolitokat, vitaminokat és ásványi anyagokat. Ezek folyadékpótlásban segíthetnek, így enyhíthetik például a fejfájást és a szédülést.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

A lap néhány másnapossággal kapcsolatos mítoszról is elárulta az igazságot.

A „másnapos szorongás” ellen is van néhány tanács

A másnaposság nemcsak testi tünetekkel járhat. A kiszáradás, a rossz alvás és a vércukorszint ingadozása együtt hozzájárulhat az úgynevezett „hangxiety”, vagyis a másnaposság utáni szorongás kialakulásához.

Ilyenkor fontos a folyadékpótlás, a tápláló étel, a friss levegő és a megfelelő pihenés. Ha valaki már eleve remeg vagy feszült, a koffein kerülése is javasolt.

Nem igaz, hogy a zsíros étel felszívja az alkoholt

A kiadós, zsíros reggeli népszerű másnaposság elleni módszer, de nem gyorsítja fel az alkohol lebontását. Az étel ugyan átmenetileg jobb közérzetet okozhat, a zsíros ételek azonban akár irritálhatják is a gyomrot, és súlyosbíthatják a hányingert.

Az alkohol lebontásához időre van szükség, az étkezés pedig önmagában nem távolítja el az alkoholt a szervezetből.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

A kávé sem józanít ki

A kávé éberebbé tehet, de nem gyorsítja fel az alkohol feldolgozását, így attól még nem leszünk józanok. A forrás szerint a koffein ráadásul vízhajtó hatású lehet, ezért a kiszáradást is fokozhatja.

A hideg zuhany sem oldja meg a problémát

Bár átmenetileg éberebbnek érezhetjük magunkat tőle, a szervezetnek továbbra is időre van szüksége az alkohol természetes lebontásához.

A gyógyszerek és az alkohol kombinációjára is különösen figyelni kell, ilyenkor mindig érdemes ellenőrizni a betegtájékoztatót, vagy gyógyszerészhez fordulni.

Azt hitte az egyetemista, hogy csak másnapos, közben órákon múlt az élete

Egy ártatlannak hitt másnaposság miatt először nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteinek egy 21 éves egyetemista, ám állapota gyorsan romlott, és végül kórházba került. Kiderült, hogy szepszise alakult ki, az orvosok pedig közölték vele: ha még 12 órát vár a segítségkéréssel, akár az életébe is kerülhetett volna.

 

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