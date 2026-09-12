10 életmentő tipp másnaposság ellen: ezeket edd és idd, hogy gyorsabban összeszedd magad!

Egy átmulatott éjszaka után nem mindegy, mivel próbáljuk helyrehozni a közérzetünket. A megfelelő folyadékbevitel és néhány jól megválasztott étel segíthet enyhíteni a másnaposság kellemetlen tüneteit, miközben vannak elterjedt módszerek, amelyek valójában nem oldják meg a problémát – írja a Chemist4u.

Egyszerű tippek a másnaposság ellen - Illusztráció

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Mutatjuk azt a 10 tippet, amelyet érdemes észben tartani, ha másnapossággal ébredünk!

1. Víz

A másnaposság leküzdésében a legfontosabb a folyadékpótlás, mivel az alkohol kiszáríthatja a szervezetet.

Érdemes a következő napon folyamatosan vizet kortyolgatni, és 8-10 pohár elfogyasztására törekedni.

Különösen hasznos lehet, ha az ember már lefekvés előtt is iszik vizet. A megfelelő folyadékbevitel enyhítheti az olyan kellemetlen tüneteket, mint a fejfájás, a fáradtság és a hányinger.

2. Tojás

Egy alkoholos este után a tojásból készült reggeli szintén jó választás lehet. Magas fehérjetartalma segíthet stabilizálni a vércukorszintet és mérsékelni az egészségtelen ételek iránti sóvárgást.

A tojás ciszteint is tartalmaz, amely hozzájárul a szervezet természetes folyamataihoz, többek között a máj antioxidáns-termeléséhez. Ugyanakkor nem méregteleníti azonnal a szervezetet.

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3. Avokádó

Az avokádó egészséges zsírokat és rostokat tartalmaz, emellett B6-, C-, E- és K-vitaminban, valamint káliumban és magnéziumban is gazdag. Teljes kiőrlésű kenyérrel fogyasztva az avokádós pirítós összetett szénhidrátokat is biztosíthat.

4. Zabkása

A zabkása szintén jó választás lehet, mivel könnyen emészthető, és többek között B-vitaminokat, magnéziumot és cinket tartalmaz. Összetett szénhidrátként lassabban emésztődik, így segíthet stabilizálni a vércukorszintet, ami különösen jól jöhet gyengeség vagy remegés esetén.

5. Görög joghurt

Fehérjében gazdag, és probiotikumokat is tartalmaz, amelyek támogathatják a bélrendszer működését és az emésztést, emellett segíthet stabilizálni a vércukorszintet, valamint fenntartani a teltségérzetet és elégedettséget.

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Fotó: Pixabay

6. Kókuszvíz

Természetes elektrolitforrás, és káliumban is gazdag, így hozzájárulhat a folyadékegyensúly fenntartásához.