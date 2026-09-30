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matterhorn

Furcsa látvány fogadja a turistákat – rá sem lehet ismerni Európa egyik legismertebb hegycsúcsára

13 perce
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Riasztó mértékben tűnik el a hó Európa egyik legismertebb látványosságáról, az Alpok ikonikus hegycsúcsáról. A Matterhornról készült friss képeken már szinte csak a kopár, barnás sziklák meredeznek a végtelen kék ég felé.
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matterhornhegycsúcssvájceurópa

Szinte teljesen eltűnt a hó a Matterhornról, pedig szeptember végén már rendszerint megérkeznek az első őszi havazások az Alpokba. A 4478 méteres hegy most nagyrészt csupasz sziklafalakkal magasodik Svájc és Olaszország határán.

ZERMATT, Switzerland, 2026-08-29. The Matterhorn rises above the calm waters of Lake Leisee, where its snow-streaked summit and a broad, clouded sky are reflected. Alpine grass, low shrubs, rocks and a footpath occupy the foreground, while glaciers, rugged peaks and a lift line extend across the surrounding mountain landscape. The sharply pyramidal Matterhorn dominates the view above the lake. Photograph of Benjamin Polge / Hans Lucas. ZERMATT, Suisse, 2026-08-29. Le Cervin se dresse au-dessus des eaux calmes du lac Leisee, ou son sommet strie de neige et un vaste ciel nuageux se refletent. Herbes alpines, arbustes bas, rochers et sentier occupent le premier plan, tandis que glaciers, sommets escarpes et une ligne de remontee mecanique setendent dans le paysage montagneux environnant. La silhouette pyramidale du Cervin domine la vue au-dessus du lac. Photographie de Benjamin Polge / Hans Lucas. (Photo by Benjamin Polge / Hans Lucas via AFP)
Rá sem lehet ismerni a Matterhorn hegycsúcsra (A kép még augusztus 29-én készült, amikor még volt rajta hó) Fotó: BENJAMIN POLGE / Hans Lucas

Ritkán ennyire hómentes a Matterhorn szeptember végén

A szeptember 27-én készült felvételeken alig látni havat vagy jeget a Matterhorn csúcsán. A különbség különösen látványos az egy évvel korábbi képekhez képest: akkor ugyanezeket a hegyoldalakat már vastag fehér hótakaró borította.

A szokatlan látvány hátterében az Európa fölött kialakult magasnyomású időjárási helyzet áll. A száraz, stabil levegő miatt szeptemberben is jóval az ilyenkor megszokott fölött maradt a hőmérséklet, a kontinens középső és déli részén pedig a hónap elején több helyen 40 fok fölötti értékeket mértek.

A Matterhorn nyáron rendszeresen elveszíti hótakarójának jelentős részét, szeptember végén azonban már jóval szokatlanabb, hogy még a csúcs is ennyire kopár. Hasonló látványra 2022-ben is volt példa. Anjan Truffer zermatti hegyimentő akkor arról beszélt, hogy harmincéves pályafutása alatt mindössze négy-öt alkalommal látta teljesen hómentesnek a hegycsúcsot.

Alább látható, mennyire eltűnt a hó Európa egyik legismrtebb hegycsúcsáról:

Az elmúlt években azonban egyre többször fordult elő rendkívül kevés hó és jég az Alpokban. Tavaly júniusban Svájcban az évszakhoz képest rekordmagasságba, mintegy 5000 méterre emelkedett a fagypont szintje. A tartós meleg nemcsak a látványt változtatja meg, az olvadó jég és az instabillá váló sziklák miatt egyes alpesi mászóútvonalakon nőtt a kőomlások veszélye is – írja a Daily Mail.

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