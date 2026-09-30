Furcsa látvány fogadja a turistákat – rá sem lehet ismerni Európa egyik legismertebb hegycsúcsára

Szinte teljesen eltűnt a hó a Matterhornról, pedig szeptember végén már rendszerint megérkeznek az első őszi havazások az Alpokba. A 4478 méteres hegy most nagyrészt csupasz sziklafalakkal magasodik Svájc és Olaszország határán.

Rá sem lehet ismerni a Matterhorn hegycsúcsra (A kép még augusztus 29-én készült, amikor még volt rajta hó) Fotó: BENJAMIN POLGE / Hans Lucas

Ritkán ennyire hómentes a Matterhorn szeptember végén

A szeptember 27-én készült felvételeken alig látni havat vagy jeget a Matterhorn csúcsán. A különbség különösen látványos az egy évvel korábbi képekhez képest: akkor ugyanezeket a hegyoldalakat már vastag fehér hótakaró borította.

A szokatlan látvány hátterében az Európa fölött kialakult magasnyomású időjárási helyzet áll. A száraz, stabil levegő miatt szeptemberben is jóval az ilyenkor megszokott fölött maradt a hőmérséklet, a kontinens középső és déli részén pedig a hónap elején több helyen 40 fok fölötti értékeket mértek.

A Matterhorn nyáron rendszeresen elveszíti hótakarójának jelentős részét, szeptember végén azonban már jóval szokatlanabb, hogy még a csúcs is ennyire kopár. Hasonló látványra 2022-ben is volt példa. Anjan Truffer zermatti hegyimentő akkor arról beszélt, hogy harmincéves pályafutása alatt mindössze négy-öt alkalommal látta teljesen hómentesnek a hegycsúcsot.

Alább látható, mennyire eltűnt a hó Európa egyik legismrtebb hegycsúcsáról:

Nein, das ist kein Berg in irgendeiner Wüste. Das ist das Matterhorn am 27. September 2026.



Via Niko Froitzheim pic.twitter.com/hE2B0eYC4o — Thomas Reis (@peakaustria) September 28, 2026

Az elmúlt években azonban egyre többször fordult elő rendkívül kevés hó és jég az Alpokban. Tavaly júniusban Svájcban az évszakhoz képest rekordmagasságba, mintegy 5000 méterre emelkedett a fagypont szintje. A tartós meleg nemcsak a látványt változtatja meg, az olvadó jég és az instabillá váló sziklák miatt egyes alpesi mászóútvonalakon nőtt a kőomlások veszélye is – írja a Daily Mail.