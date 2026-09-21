Több mint 10 éve őrizget egy McDonald's-játékot egy nő: abban reménykedik milliókat kap érte

A McDonald's Happy Meal játékokat a legtöbb embernek nem kell bemutatni. A 90-es években és a 2000-es évek elején gyerekek milliói rajongtak értük, és rengetegen a mai napig őriznek otthon egy-egy különlegesebb darabot. Sőt, egyesek abban bíztak, hogy ezek a játékok egyszer akár kisebb vagyont is érhetnek.

Vajon mennyit érhet egy régi McDonald’s-játék? (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vajon mennyit érhet egy régi McDonald’s-játék?

Meglepően sokan tartogatják még mindig a régi műanyag McDonald’s-játékokat abban a reményben, hogy idővel értékes gyűjtői darabokká válnak. Úgy tűnik azonban, hogy a legtöbb esetben hiába várnak milliós összegekre. Ettől függetlenül érdekes látni, mennyit változtak az évek során a Happy Meal mellé adott játékok.

Egy nő nemrég egy videóban mutatta meg egyik 2011-ben szerzett Happy Meal-játékát, és azt mondta: "Ez egy 2011-es McDonald’s Happy Meal menüből származik. Megtartottam, mert azt gondoltam, hogy a jövőben milliókat fog érni."

A Beyoncé „Halo” című dalához kapcsolódó Happy Meal-játék egy apró zenelejátszó volt, amelybe egy Beyoncé-kártyát lehetett helyezni. A szerkezet aktiválásakor zene szólalt meg, illetve fényjelzést is adott. A játék Magyarországra is eljutott, az itthon forgalmazott 2011-es változatban pedig több nemzetközi előadó dalai közül lehetett válogatni, köztük a The Black Eyed Peas, Jason Derulo, Cascada és a The Saturdays számaiból.

Nos, ami a játék mai értékét illeti jóval elmarad a millióktól. Az eBay-en jelenleg valaki 37 fontért, vagyis nagyjából 15 ezer forintért kínál egy ilyen darabot. Ez ugyan nem rossz összeg egy több mint egy évtizedes műanyag játékért, de aligha nevezhető komoly vagyonnak - különösen akkor, ha az ember érzelmi értéket is tulajdonít neki.

Bár a videó készítője így nem lett milliomos a régi mekis játékából, a történet érdekes vitát indított el a kommentelők között. Többen megjegyezték, hogy a Happy Meal-játékok egykor egészen más színvonalat képviseltek: nem egyszerű papírdarabokat vagy apró műanyag tárgyakat adtak a gyerekmenü mellé, hanem olyan játékokat, amelyeket évekig megőriztek. Sőt, néhány kommentelő szerint bizonyos ritkább darabok valóban jelentős összegeket érhetnek - írta a Mirror.