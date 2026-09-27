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McDonald’s

Maszkos tinédzserek támadtak rá a McDonald’s egyik alkalmazottjára – videó

45 perce
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Négy tinédzsert tartóztattak le az Egyesült Államokban, miután egy nagyobb csoport megrohamozott egy McDonald’s gyorséttermet, és bántalmazta az egyik alkalmazottat. A támadásról videó is készült, a rendőrség pedig további résztvevőket keres.
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McDonald’stámadásEgyesült Államok

Négy tinédzsert vettek őrizetbe a Massachusetts állambeli Lynnben, miután egy nagyobb csoport szeptember 18-án megrohamozott egy McDonald’s gyorséttermet, és megtámadta az egyik alkalmazottat. Az incidens egy helyi amerikaifutball-mérkőzés után történt a Bostontól mintegy 16 kilométerre fekvő városban – számolt be a New York Post.

McDonald’s-támadás, maszkos tinédzserek, Massachusetts, Lynn, gyorsétterem, rendőrség, fiatalkorúak, támadás, őrizetbe vétel A McDonald’s egyik dolgozójára több maszkos tinédzser is rátámadt Fotó: X
A McDonald’s egyik dolgozójára több maszkos tinédzser is rátámadt
Fotó: X

Az gyorsétteremben készült mobiltelefonos felvételeken egy nagyobb fiatalokból álló csoport látható, amely ellepi a gyorséttermet. A videó szerint több, részben maszkot viselő tinédzser körbeveszi az egyik dolgozót, majd ütni kezdik. Az egyik támadó fojtófogást alkalmazott, és az ablakához szorította az alkalmazottat.

Négy tinédzsert tartóztattak le a McDonald’sban történt támadás után

A helyi rendőrség azután indított nyomozást, hogy az erőszakról készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Az ifjúságvédelmi egység nyomozói más rendőri egységek közreműködésével négy, a támadásban feltételezhetően részt vevő fiatalt azonosítottak, majd elfogatóparancsot szereztek ellenük.

Mind a négy tinédzsert őrizetbe vették. A rendőrség közlése szerint egyebek mellett veszélyes eszközzel elkövetett testi sértéssel, testi sértéssel, rendzavarással, a köznyugalom megzavarásával, jogosulatlan behatolással, nyilvános verekedéssel, valamint sérüléssel járó polgárjogi jogsértéssel vádolják őket.

A támadókat fiatalkorúak fogvatartására szolgáló intézményben helyezték el, ahol bírósági meghallgatásukra várnak. Személyazonosságukat életkoruk miatt nem hozták nyilvánosságra.

További résztvevőket keresnek

A nyomozás továbbra is folyamatban van, a rendőrség más, az incidensben részt vevő személyeket is megpróbál azonosítani. A hatóságok két, nagyobb tinédzsercsoportokhoz köthető hétvégi esetet is vizsgálnak, de közlésük szerint csak a McDonald’sban történt incidens fajult erőszakossá.

Jared Nicholson, Lynn polgármestere azt írta, hogy apaként, a közösség tagjaként és polgármesterként is mélyen aggasztják a történtek.

A Lynn-i rendőrség mindkét ügyet aktívan vizsgálja, és bízom benne, hogy a felelősöket elszámoltatják”

– fogalmazott.

Nicholson hozzátette, hogy a város továbbra is fellép az erőszakkal szemben, ugyanakkor támogatást és lehetőségeket kíván biztosítani a fiataloknak.

 

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