Gigantikus csápos szörnyeteget vettek videóra a tengerben, a vége eltűnt a láthatáron

Iestyn Morgan, egy 21 éves pembrokeshire-i természetvédő Trefin Beach közelében úszott, amikor észrevette a vízben az óriási medúza csápjait. Elmondása szerint először csak három csápot látott, majd tízet, később pedig már húszat, és folyamatosan újabbak tűntek fel.

Sárga hajasmedúza

Fotó: Instagram/@Iestyn Morgan

A búvár azt mondta, a csápok olyan hosszúak voltak, hogy már nem is látta a végét. A hatalmas állatot egy ideig közönséges iránytűmedúzának hitte, amely őshonos a brit vizekben, később azonban rájött, hogy a példány annál jóval nagyobb.

Morgan szerint a medúza akár egy busz vagy egy kisebb vonat hosszúságával is vetekedhetett.

A fiatal természetvédő rendszeresen készít felvételeket a tengeri élővilágról, hogy felhívja a figyelmet a tengereket fenyegető veszélyekre. Elmondása szerint ez volt az első sárga hajasmedúza, amelyet Walesben látott.

Tentáculos de 30 metros😱 Uma água-viva "do tamanho de um ônibus". Essa foi a descrição do mergulhador Iestyn Morgan, que registrou o encontro com o animal durante um mergulho na costa do País de Gales pic.twitter.com/LRC51JER4N — BBC News Brasil (@bbcbrasil) September 15, 2026

Az állat angol elnevezése „lion's mane jellyfish” vagyis „oroszlánsörényes medúza”, nevét a hosszú, sörényszerű csápjairól kapta. A Wildlife Trusts szerint maga az állat akár 3 méter hosszúra is megnőhet, csápjai azonban a 30 métert is meghaladhatják, egyes esetekben pedig akár 36,5 méteresek is lehetnek.

Ezzel a világ egyik leghosszabb állatának számít.

Dr. Cathy Lucas, a Southamptoni Egyetem tengerbiológusa szerint Morgan felvétele jól mutatja az állat rendkívüli méretét. A medúza csápjai ugyanis rendkívül vékonyak és hosszúak, ezért akár akkor is hozzáérhetnek valakihez, amikor maga az állat nem látható.

Óriási, de nem veszélyes a medúza

A szakértő szerint a csípése kellemetlen, és az Egyesült Királyságban az egyik legerősebb medúzacsípésnek számít, de nem veszélyes. Azt tanácsolta, hogy az állatot senki ne érintse meg. Ha egy letört csápdarab a bőrre kerül, azt egy bottal kell eltávolítani, majd meleg vízzel lemosni – írja a BBC.

Morgan szerint nem „nagy, félelmetes szörnyekről” van szó, a legnagyobb probléma akkor lehet, ha valaki úszás közben közvetlenül beléjük akad. A fiatal természetvédő arról is beszélt, hogy miközben folyamatosan filmezi a tengeri élővilágot, egyre több medúzát lát a walesi vizekben.