Nem hitt a szemének a vadász: 26 medve jelent meg előtte – videó

Döbbenetes felvétel terjed a közösségi oldalakon: egy vadász hőkamerával egyszerre 26 medve jelenlétét rögzítette egy Nagyócsa közelében található, nemrég learatott kukoricaföldön. A videót már több mint 150 ezren látták, és számos hozzászólás érkezett hozzá.

Összesen 26 medve jelenlétét rögzítette a hőkamera Szlovákiában

Fotó: Facebook

Kevés a természetes táplálék a medvék számára

Ján Nôžka, a helyi vadászegyesület elnöke szerint a térségben jelenleg kevés a medvék számára elérhető természetes táplálék. Alacsony a bükkmakk és a makk mennyisége, valamint málnából és áfonyából is kevés terem – számolt be róla az Új Szó.

Ez lehet az egyik oka annak, hogy az állatok a gyümölcsösökben és a kukoricaföldeken keresnek élelmet, és egy-egy területen akár nagyobb számban is összegyűlhetnek.

A vadászegyesület vezetője szerint a térségben jelentős a medvék jelenléte. Mint elmondta, tavaly a Podpoľanie régióban 71 példányt ejtettek el.

A probléma nem korlátozódik a mezőgazdasági területekre. Peter Sámeľ polgármester közlése szerint az elmúlt két hétben két alkalommal is észleltek medvét a házakhoz közeli kertek környékén.