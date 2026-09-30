Péksütemények közé vetette magát egy medve a piacon – videó

Medve okozott meglepetést szeptember 26-án az amerikai Colorado államban található Aspen egyik termelői piacán, miután az állat betévedt a standok közé, és péksüteményekből kezdett falatozni.

A medve a Louis Swiss Bakery péksüteményeit szemelte ki magának

Fotó: Facebook

A barna színű amerikai fekete medvét az Aspen Saturday Market területén videózták le. Az állat a Louis Swiss Bakery standjához ment, ahol kenyerek és különböző péksütemények sorakoztak az asztalon.

A helyszínen készült felvételeken az látható, hogy az állat a hátsó lábaira állva éri el az asztalra kitett ételeket.

A rendőrök terelték el a medvét

A Colorado Parks and Wildlife tájékoztatása szerint bejelentést kaptak arról, hogy az állat Aspen belvárosában kóborol, miközben a kereskedők a standjaikat állították fel.

Az aspeni rendőrség később elterelte a medvét a piac környékéről. Az állatot ezt követően egy fán látták aludni.