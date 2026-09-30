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medve

Péksütemények közé vetette magát egy medve a piacon – videó

15 perce
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Nem mindennapi látogató jelent meg egy termelői piacon a coloradói Aspenben, ahol az árusok éppen standjaikat készítették elő. Az élelem után kutató medve egy pékség kínálatából kezdett falatozni, az esetről készült videók pedig gyorsan terjedni kezdtek az interneten.
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medvepiacpéksüteményédesség

Medve okozott meglepetést szeptember 26-án az amerikai Colorado államban található Aspen egyik termelői piacán, miután az állat betévedt a standok közé, és péksüteményekből kezdett falatozni.

fekete medve, Aspen, Colorado, termelői piac, péksütemény, hibernáció, Aspen Saturday Market, Louis Swiss Bakery A medve a Louis Swiss Bakery péksüteményeit szemelte ki magának Fotó: Facebook
A medve a Louis Swiss Bakery péksüteményeit szemelte ki magának 
Fotó: Facebook

A barna színű amerikai fekete medvét az Aspen Saturday Market területén videózták le. Az állat a Louis Swiss Bakery standjához ment, ahol kenyerek és különböző péksütemények sorakoztak az asztalon.

A helyszínen készült felvételeken az látható, hogy az állat a hátsó lábaira állva éri el az asztalra kitett ételeket. 

A rendőrök terelték el a medvét

A Colorado Parks and Wildlife tájékoztatása szerint bejelentést kaptak arról, hogy az állat Aspen belvárosában kóborol, miközben a kereskedők a standjaikat állították fel.

Az aspeni rendőrség később elterelte a medvét a piac környékéről. Az állatot ezt követően egy fán látták aludni.

A medvék az évnek ebben az időszakában intenzíven táplálkoznak, hogy megfelelő energiatartalékot halmozzanak fel a téli hibernáció előtt. A beszámoló szerint ilyenkor naponta akár 20 ezer kalóriát is elfogyaszthatnak, és akár napi 22 órát tölthetnek táplálkozással.

 

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