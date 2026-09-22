Egy belvárosi iskola udvarára tévedt be egy medve - videó

Romániában szinte már mindennapos látvánnyá váltak a medvék. Ezúttal egy székelyudvarhelyi iskola biztonsági kamerája rögzített egy állatot, ami az udvarára tévedt - ráadásul a belvárosban.

Medve tévedt egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. (Képünk illusztráció) Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medve tévedt egy székelyudvarhelyi iskola udvarára

Az este kapcsán a városvezetés hangsúlyozta, hogy a medve gyakori megjelenése komoly problémákhoz vezethet, így nem érdemes megvárni míg baleset történik.

A medve újra bent volt a városban, ezúttal egy központi iskola udvarán. Ez nincs rendben, és az emberek türelme is véges. Nem várhatjuk meg, amíg tragédia történik

- fogalmazott a város alpolgármestere.

Dávid Endre szerint a medveállomány növekedése országos szintű gond, amelyet egyetlen önkormányzat önmagában nem tud megoldani, ugyanakkor a helyi hatóságok igyekeznek fellépni a lakosság biztonsága érdekében. Az alpolgármester arra kérte a város lakóit, hogyha medvét észlelnek jelentsék az illetékes hatóságoknak, hogy időben közbe tudjanak lépni.

A medvének nincs helye a városban, egy iskola udvarán pedig végképp nincs

- idézte bejegyzését a Maszol.