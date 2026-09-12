"Az életem lepörgött a szemem előtt" - grizzlymedve rohant a túrázók felé a Nemzeti Parkban

Az egész élete lepörgött a szeme előtt annak a túrázó nőnek, aki egyszercsak megforduva azt látta, hogy egy grizzlymedve rohan feléjük. A nő, Micah egy csoporttal együtt haladt az ösvényen, amikor a hirtelen eset történt a Glacier Nemzeti Parkban. Az állat az erdőből tűnt fel, majd indult meg az irányukba, amitől ő azonnal rohanni kezdett, habár tudta, ez az utolsó, amit szabad tenni akkor, ha egy medve van az ember közvetlen közelében, de képtelen volt uralkodni magán.

Megfordult és egyszercsak ott volt a grizzlymedve. Fotó: Unsplash

Majdnem nem értem meg ezt a születésnapot. Menj el túrázni, mondták az ismerőseim. Jó móka lesz, mondták. Az életem lepörgött a szemem előtt

- kezdte Instagram-bejegyzésében hozzátéve, habár tudta, butaságot csinál a futással, legalább miközben elfutott a többiek mellett, figyelmeztette őket a feléjük rohanó grizzlymedvére is:

Egyetlen ostoba turista sem sérült meg.

Medvetámadás támadás nélkül: nem ők voltak a célpont

Micah végül csak később jött rá, a grizzly valójában nem is feléjük, csak az irányukba rohant. Ezt pedig onnan tudta meg, hogy az esetről más szemtanúk felvételt készítettek. Így derült ki: az állat valójában egy mormotát üldözött, írja a FoxNews.

Ennek ellenére egy nagyon fontos leckét tanultam: kétségbeesetten dolgoznom kell azon, hogy ne az ösztönös menekülési reakcióm irányítson

- írta, majd viccesen megjegyezte: