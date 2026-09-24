Medvék tartanak rettegésben egy várost – már több halálos áldozat van

Egyre súlyosabb problémát okoznak a medvék Oroszország szibériai területein, ahol az elmúlt egy hónapban legalább hat ember halt meg különféle medvetámadásokban. Egy mintegy tízezer lakosú várost már minden oldalról medvék vettek körül, miközben a hatóságok azt vizsgálják, történt-e mulasztás az állatok elszaporodásának megfékezésében – számolt be a The Independent.
Medvék vették körül a szibériai várost
Krasznojarszk térségében több halálos medvetámadás is történt az elmúlt hetekben. Podtyosovo közelében két ember holttestét találták meg egy erdőben, később pedig egy 40 éves gyári munkással végzett egy medve. A Léna folyó mentén két, erdei bogyókat gyűjtő ember is meghalt. Oroszországban az év eleje óta legalább 14 ember vesztette életét medvetámadásban.
A szomszédos Hakaszföldön fekvő Abaza körül különösen súlyossá vált a helyzet. Dmitrij Bucsenyik regionális vezetőhelyettes szerint a tajgában fekvő települést minden oldalról medvék vették körül, ezért úgy fogalmazott, hogy a város gyakorlatilag ostrom alatt áll. Az éjszaka folyamán több állatot elkergettek, hármat pedig kilőttek. Oroszországban tavasz óta több mint 530 agresszívnek minősített medvét öltek meg.
Több mint kétszeresére nőtt az orosz barnamedvék száma
Az orosz természeti erőforrások minisztériumának adatai szerint 1990-ben még mintegy 130 ezer barnamedve élt az országban, 2026-ra azonban számuk megközelítette a 308 ezret.
A minisztérium szerint országosan ennek ellenére nem nőtt jelentősen a támadások száma, évente továbbra is körülbelül 20–30 eset történik. A helyi hatóságok ugyanakkor több térségben magas készültséget rendeltek el, turistaútvonalakat zártak le, az Altaji Köztársaságban pedig kijárási korlátozást is bevezettek.