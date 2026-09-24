Medvék tartanak rettegésben egy várost – már több halálos áldozat van

Egyre súlyosabb problémát okoznak a medvék Oroszország szibériai területein, ahol az elmúlt egy hónapban legalább hat ember halt meg különféle medvetámadásokban. Egy mintegy tízezer lakosú várost már minden oldalról medvék vettek körül, miközben a hatóságok azt vizsgálják, történt-e mulasztás az állatok elszaporodásának megfékezésében – számolt be a The Independent.

Több halálos medvetámadás történt Szibériában, egy tízezer lakosú várost pedig medvék vettek körül. Oroszországban gyorsan nőtt a barnamedvék száma (A kép illusztráció)

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medvék vették körül a szibériai várost

Krasznojarszk térségében több halálos medvetámadás is történt az elmúlt hetekben. Podtyosovo közelében két ember holttestét találták meg egy erdőben, később pedig egy 40 éves gyári munkással végzett egy medve. A Léna folyó mentén két, erdei bogyókat gyűjtő ember is meghalt. Oroszországban az év eleje óta legalább 14 ember vesztette életét medvetámadásban.