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románia

Elütötték autóval a medvét, majd rájuk támadt az állat

54 perce
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Autó gázolt el egy úttestre kilépő medvét Romániában, majd az állat az egyik kiszálló utasra támadt, aki megsérült. A rendőrség jelenleg vizsgálja a történtek pontos körülményét.
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romániamedvetámadásrendőrség

Újabb medvetámadás történt Romániában. Ezúttal egy medvét ütött el egy autó, majd a járműből kiszálló egyik utasra támadt az állat.

Újabb medvetámadás történt Romániában.
Újabb medvetámadás történt Romániában. (Képünk illusztráció) Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Újabb medvetámadás történt Romániában

A támadás szerda 23:00 után történt a 13A jelzésű országúton, Erdőszentgyörgy térségében, miután egy személygépkocsi elütötte az úttestre lépő állatot. Az ütközés után az autó egyik utasa, egy 74 éves Hargita megyei férfi kiszállt a járműből ellenőrizni a sérült vadat, mire az rátámadt és a lábán megsebesítette. A bajbajutott segítségére siető 48 éves útitársa egy autóemelővel hárította el a medvét, a sérültet pedig elsősegélynyújtás után kórházba szállították.

A medve a baleset után elpusztult, tetemét egy vadásztársaság képviselői a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatósághoz szállították. A rendőrség jelenleg vizsgálja történtek pontos körülményét - írta a Maszol.

Nem ez az első ilyen eset

Mint arról korábban beszámoltunk, alig egy hete medvetámadás történt Transzfogarasi úton. Egy anyamedve ekkor egy dugóban veszteglő kocsit szemelt ki, amelynek meglepő könnyedséggel leszakította lökhárítóját.

 

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