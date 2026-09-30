Medvétől mentette meg gazdáit egy francia buldog – tragikus véget ért a hősies küzdelem

Medvetámadás ért egy házaspárt szeptember 19-én a hajnali órákban Észak-Kaliforniában. Jeff Wilson két bordája eltört, felesége, Mallory Wilson pedig súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett. Francia buldogjuk, Cassie a támadás közben gazdái védelmére kelt, de olyan súlyosan megsérült, hogy két nappal később elpusztult.

A medvetámadás során a házaspár mindkét tagja súlyosan megsérült Észak-Kaliforniában

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock / Illusztráció

Jeff Wilson az otthonukból engedte ki Cassie-t, majd amikor kiment, hogy visszahívja a kutyát, egy fekete medve jelent meg. Az állat a férfit a ház falának lökte, aminek következtében két bordája eltört.

Mallory Wilson a dulakodás zajára ébredt fel és kiszaladt a házból. Ekkor azt látta, hogy férje vérezve fekszik a földön, a medve pedig Cassie-t tartja a szájában.

A nő egy kerti bútor darabjával próbálta elkergetni az állatot. A medve azonban fellökte, majd a tarkójánál megragadta, és megsértette a nyakát, mielőtt elmenekült.

Gazdáját védte a kutya a medvetámadás során

A házaspár támogatására indított adománygyűjtés szerint Jeff Wilson a két bordatörés mellett több harapott és karmolás okozta sérülést szenvedett. Feleségének a fején és az arcán keletkeztek súlyos sérülései, emellett harapott és szúrt sebei is vannak. Mindkettőjükre további orvosi kezelés vár.

Cassie két nappal a támadás után belehalt sérüléseibe. A család barátja az adománygyűjtő oldalon azt írta, hogy a kutya a támadás során Jeff és a medve közé állt.

A házaspár évek óta a természet közelében él és dolgozik, valamint egy kisebb vendéglátó vállalkozást működtet. A támogatásukra indított felhívás szerint tapasztaltak a vadon élő állatokkal való együttélésben, és rendszeresen tesznek óvintézkedéseket az ilyen találkozások elkerülésére.

A The Guardian szerint az Egyesült Államok nyugati részén az utóbbi időben megszaporodtak az emberek és medvék közötti konfliktusok. Egyes területeken a változó éghajlati körülmények csökkenthetik az állatok számára elérhető táplálék mennyiségét, ezért a medvék lakott területeken is élelmet kereshetnek a téli nyugalmi időszak előtt.