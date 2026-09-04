Medvetámadás: otthonában tépte szét a 67 éves járókeretes férfit az állat

Egy Új-Mexikó állambeli férfit halálosan megsebesített egy medve, amely a múlt hónapban betört az otthonába, közölték a navajo hatóságok. A 67 éves Benjamin Halonát augusztus 20-án, nagyjából délután egy órakor támadta meg az állat az új-mexikói Crystal településen. Halona nemrég megözvegyült, emellett komoly egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek jelentősen korlátozták a mozgását. Nővére, Gloria Halona és unokahúga, Samantha Vandever elárulta, épp ezért medvetámadás előtt Halona már járókerettel és kerekesszékkel járt.

Halálos medvetámadás áldozata lett Fotó: KEN MARSH / Connect Images

Nagyon erős ember volt. És annak ellenére, hogy nem volt sok mindene, boldog volt

– mondta Gloria.

A támadás napján Halona otthon tartózkodott, miközben mostohafia, Casey elment a postára. Amikor visszatért, nyitva találta az ajtót, és egy medvét látott a házban. Casey azonnal bezárkózott a szobájába, az ajtót pedig egy komóddal és más nehéz tárgyakkal torlaszolta el. Ezután a szekrényében található szűk üregbe bújt, és mobiltelefonján segítséget hívott. A család szerint közben Gloriát és Samanthát is értesítette, akik azonnal a házhoz siettek. Amikor a nők megérkeztek, a medvét már a házon kívül látták. Samantha édesanyja kérésére rá is dudált az állatra, mire az elmenekült.

Halálos medvetámadás: lelőtték az állatot

A helyszínre érkező rendőrök később rálőttek és megsebesítették a medvét. Az állat a közeli erdőbe menekült, ahol a hatóságok később megtalálták és „hatástalanították”. Halona azonban sajnos szörnyethalt a támadás során szerzett sérüléseibe. Két testvére, négy gyermeke, öt mostohagyermeke, 15 unokája és egy dédunokája gyászolja.

Sokat kellett elviselnie az életében, különösen a halála miatt. Mindannyiunknak összetört a szíve, hogy ennek kellett történnie vele

- idézte gyászoló rokonait a People.