Medvetámadás: otthonában tépte szét a 67 éves járókeretes férfit az állat

Egy Új-Mexikó állambeli férfit halálosan megsebesített egy medve, amely a múlt hónapban betört az otthonába, közölték a navajo hatóságok. A 67 éves Benjamin Halonát augusztus 20-án, nagyjából délután egy órakor támadta meg az állat az új-mexikói Crystal településen. Halona nemrég megözvegyült, emellett komoly egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek jelentősen korlátozták a mozgását. Nővére, Gloria Halona és unokahúga, Samantha Vandever elárulta, épp ezért medvetámadás előtt Halona már járókerettel és kerekesszékkel járt.
Nagyon erős ember volt. És annak ellenére, hogy nem volt sok mindene, boldog volt
– mondta Gloria.
A támadás napján Halona otthon tartózkodott, miközben mostohafia, Casey elment a postára. Amikor visszatért, nyitva találta az ajtót, és egy medvét látott a házban. Casey azonnal bezárkózott a szobájába, az ajtót pedig egy komóddal és más nehéz tárgyakkal torlaszolta el. Ezután a szekrényében található szűk üregbe bújt, és mobiltelefonján segítséget hívott. A család szerint közben Gloriát és Samanthát is értesítette, akik azonnal a házhoz siettek. Amikor a nők megérkeztek, a medvét már a házon kívül látták. Samantha édesanyja kérésére rá is dudált az állatra, mire az elmenekült.
Halálos medvetámadás: lelőtték az állatot
A helyszínre érkező rendőrök később rálőttek és megsebesítették a medvét. Az állat a közeli erdőbe menekült, ahol a hatóságok később megtalálták és „hatástalanították”. Halona azonban sajnos szörnyethalt a támadás során szerzett sérüléseibe. Két testvére, négy gyermeke, öt mostohagyermeke, 15 unokája és egy dédunokája gyászolja.
Sokat kellett elviselnie az életében, különösen a halála miatt. Mindannyiunknak összetört a szíve, hogy ennek kellett történnie vele
- idézte gyászoló rokonait a People.