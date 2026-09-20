Meghalt az esküvőjére tartó vőlegény, a templomban már mindenki várta

Jordan Kinard a saját esküvőjére tartott, amikor az autó letért az útról. A 29 éves belga vőlegény a balesetben meghalt, miközben családja és a vendégek már a templomban várták, hogy megérkezzen – adta hírül a Need To Know.
A templomban kapták a tragikus hírt
A tragédia szombaton, szeptember 12-én, délután fél kettő körül történt Belgium déli részén, az Ochamps és Recogne közötti erdős útszakaszon.
Az autóban többen is utaztak, a volánnál Jordan esküvői tanúja, menyasszonyának, Pauline Nollevaux-nak a testvére ült. A sofőr megsérült, és kórházba szállították.
Másik jármű nem vett részt a balesetben, a hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozta a letérést. Egyes sajtóértesülések szerint a gépkocsi egy fának csapódott, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.
A család és a násznép eközben már a templomban várakozott, amikor értesültek a történtekről. Jordan és Pauline valamivel több mint egy hónappal korábban már polgári szertartáson házasodtak össze a libramont-i városházán. A templomi szertartásra szombaton került volna sor, a tragédia azonban közbeszólt.
Két kisgyermeket hagyott hátra
Jordan Libramontban élt, és párjával közösen vezette a 2022-ben alapított Pepit-Immo ingatlanirodát. Emellett az RSC Habay utánpótláscsapatait is támogatta.
Anne Laffut, Libin polgármestere szerint nehéz felfogni a történteket.
A templomba tartottak, ahol már mindenki várta őket. Ennek kellett volna életük legszebb napjának lennie
– mondta.
A 29 éves férfi két kisgyermeket hagyott hátra. Olivier Barthélémy, Habay polgármestere szerint Jordan közkedvelt, életvidám ember volt.
Kedves, jókedvű ember volt, mindig mosolygott
– emlékezett vissza.
A helyieket is mélyen megrázta a tragédia.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy féltékenységből megmérgezte a csapattársát egy focista, esküvője előtt halt meg a férfi.