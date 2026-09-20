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tragédia

Meghalt az esküvőjére tartó vőlegény, a templomban már mindenki várta

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A templomban már gyülekeztek a vendégek, amikor megérkezett a hír a tragikus balesetről. A 29 éves vőlegény meghalt az ütközésben.
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tragédiabalesetvőlegény

Jordan Kinard a saját esküvőjére tartott, amikor az autó letért az útról. A 29 éves belga vőlegény a balesetben meghalt, miközben családja és a vendégek már a templomban várták, hogy megérkezzen – adta hírül a Need To Know.

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Már mindenki a templomban várta, amikor halálos balesetet szenvedett a vőlegény.
Fotó: Shutterstock

A templomban kapták a tragikus hírt

A tragédia szombaton, szeptember 12-én, délután fél kettő körül történt Belgium déli részén, az Ochamps és Recogne közötti erdős útszakaszon. 

Az autóban többen is utaztak, a volánnál Jordan esküvői tanúja, menyasszonyának, Pauline Nollevaux-nak a testvére ült. A sofőr megsérült, és kórházba szállították.

Másik jármű nem vett részt a balesetben, a hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozta a letérést. Egyes sajtóértesülések szerint a gépkocsi egy fának csapódott, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A család és a násznép eközben már a templomban várakozott, amikor értesültek a történtekről. Jordan és Pauline valamivel több mint egy hónappal korábban már polgári szertartáson házasodtak össze a libramont-i városházán. A templomi szertartásra szombaton került volna sor, a tragédia azonban közbeszólt.

Két kisgyermeket hagyott hátra

Jordan Libramontban élt, és párjával közösen vezette a 2022-ben alapított Pepit-Immo ingatlanirodát. Emellett az RSC Habay utánpótláscsapatait is támogatta.

Anne Laffut, Libin polgármestere szerint nehéz felfogni a történteket.

A templomba tartottak, ahol már mindenki várta őket. Ennek kellett volna életük legszebb napjának lennie

 – mondta.

A 29 éves férfi két kisgyermeket hagyott hátra. Olivier Barthélémy, Habay polgármestere szerint Jordan közkedvelt, életvidám ember volt.

Kedves, jókedvű ember volt, mindig mosolygott

 – emlékezett vissza.

A helyieket is mélyen megrázta a tragédia.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy féltékenységből megmérgezte a csapattársát egy focista, esküvője előtt halt meg a férfi.

 

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