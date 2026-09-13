Edzés közben esett össze a szuperfitt 36 éves férfi, láthatatlan gyilkos végzett vele

A 36 éves Stu Grant rendszeresen edzett, és családja szerint szinte minden sportban tehetséges volt. Mégis váratlanul meghalt egy edzés közben bekövetkezett rosszullét után.

A fiatal férfi rohamot kapott és meghalt, nem tudott a betegségéről / Fotó: GoFundMe

Edzés közben lett rosszul, meghalt a fiatal férfi

Nővére, a 32 éves Jodie Grant szerint Stu „a legegészségesebb ember volt, akit valaha ismert”. Március 17-én azonban minden előjel nélkül rosszul lett a worcesteri edzőteremben. Hányingere lett, majd rohamot kapott, amely az orvosok szerint nem közvetlenül az edzés miatt következett be.

Mindössze 24 órával később családját arról tájékoztatták, hogy Stu egy arteriovenózus malformáció (AVM) nevű veleszületett rendellenesség miatt meghalt. Az AVM egy összetett érrendszeri állapot, amelyet az artériák és a vénák közötti rendellenes kapcsolat jellemez, megkerülve a kapilláris rendszert. Az orvosok szerint Stu esetében ez valószínűleg már születésekor vagy kisgyermekkorban jelen lehetett, majd spontán megrepedt, és halálos agyvérzést okozott. A toborzási vezetőként dolgozó Stu nem tudott arról, hogy ilyen betegsége van.

A család most szeretné felhívni a figyelmet a betegségre, és Stu emlékére adományokat gyűjt egy AVM-mel foglalkozó jótékonysági szervezet számára, amely a kezelési és felismerési lehetőségek fejlesztésén dolgozik.

Jodie, aki Canterburyben dolgozik ápolónőként, így emlékezett vissza testvérére:

Stu volt a legegészségesebb ember, akit valaha ismertem. Mindenhez értett, és ő volt a legcsodálatosabb ember. Azt hiszem, néha fájt a feje, de ez nem tűnt szokatlannak. A stressznek és a hétköznapi életnek tulajdonította, és vett magának kékfény-szűrős szemüveget a munkához. Aztán egyszer csak felhívott anya, és azt mondta, hogy a bátyám meg fog halni, vagy súlyosan károsodik az agya. És meghalt. Soha nem éltem át ilyet. Egy egészséges testvért elveszíteni minden előjel nélkül, ez alapjaiban változtatja meg az embert.

Jodie és másik testvére, James most azt szeretnék kideríteni, hogy náluk is fennáll-e az AVM. Stu egészen addig nem tudott semmilyen egészségügyi problémáról, amíg rosszul nem lett a helyi edzőteremben. A férfit a Worcester Royal Hospitalba szállították, ahol az intenzív osztályon lélegeztetőgépre kapcsolták. Március 18-án azonban halottnak nyilvánították. Stu szervdonor volt, így halála után három ember életét sikerült megmenteni - írja a Mirror.