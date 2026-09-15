Kettészakadt és kigyulladt a McLaren, meghalt a népszerű autós influenszer – videó

Szörnyű balesetben meghalt James Wehr, a több mint százezer követővel rendelkező autós influenszer. A 27 éves férfi 2019-es McLarenje nagy sebességgel egy fának csapódott a kaliforniai Irvine-ban, majd kettészakadt és kigyulladt – adta hírül a Dexerto.

Meghalt James Wehr. A 27 éves autós influenszer McLarenje egy nagy sebességű ütközésben kettészakadt és kigyulladt.

Fotó: Instagram

Nagy sebességgel csapódott a fába

Az Irvine-i rendőrség szerint a McLaren a Culver Drive és a Deerfield Avenue kereszteződésénél várakozott, majd a zöld lámpa felvillanása után nagy sebességgel elindult.

A sofőr röviddel később elvesztette uralmát az sportkocsi felett, amely lesodródott az útról, egy padkának, majd egy fának csapódott.

Az ütközés erejétől a jármű kettészakadt és kigyulladt. A balesetben két ember vesztette életét. A rendőrség először nem hozta nyilvánosságra az áldozatok nevét, később azonban megerősítették, hogy egyikük a 27 éves James Wehr volt.

Car Influencer James Wehr, 27, among 2 Killed in Fiery McLaren Crash in California After Vehicle Struck Tree and Burst into Flames.



KEY POINTS

• James Wehr, co-founder South OC Cars & Coffee, has died at the age of 27 following a car crash.

• The crash occurred in Irvine,… pic.twitter.com/Ra1XflcCVZ — 7happy (@Sevenhappy007) September 14, 2026

Családja üzenetben búcsúzott tőle

Az influenszer a South OC Cars and Coffee autós találkozó egyik alapítója volt, amelyről rendszeresen posztolt több mint 100 ezer Instagram-követőjének. Saját oldalát több mint 40 ezren követték, emellett a YouTube-on is jelentős közönséget épített ki.

Családja a South OC Cars and Coffee oldalán erősítette meg a halálhírét.

Sajnos nagyon nehéz hírt kell megosztanunk veletek. Ma hajnalban, nem sokkal éjfél után elveszítettük drága fiunkat és testvérünket, Jamest egy közúti balesetben

– írták.

A hozzátartozók arra kérték Wehr követőit, barátait és ismerőseit, hogy tartsák tiszteletben a család gyászát, és köszönetet mondtak mindenkinek, aki az évek során része volt a fiatal férfi életének.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy legalább 21 ember meghalt egy brutális közúti balesetben a Dél-Afrikai Köztársaságban, miután két minibusz frontálisan ütközött, majd egy harmadik jármű is beléjük csapódott.