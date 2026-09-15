Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Átvilágítás

Most jelentették be: bezár a Terror Háza, Schmidt Mária megbízása megszűnik

baleset

Kettészakadt és kigyulladt a McLaren, meghalt a népszerű autós influenszer – videó

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindössze 27 éves volt James Wehr, amikor egy borzalmas balesetben életét vesztette Kaliforniában. A meghalt fiatal autós influenszer több mint százezer követőt tudhatott maga mögött az Instagramon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetinfluenszermeghalt

Szörnyű balesetben meghalt James Wehr, a több mint százezer követővel rendelkező autós influenszer. A 27 éves férfi 2019-es McLarenje nagy sebességgel egy fának csapódott a kaliforniai Irvine-ban, majd kettészakadt és kigyulladt – adta hírül a Dexerto.

meghalt
Meghalt James Wehr. A 27 éves autós influenszer McLarenje egy nagy sebességű ütközésben kettészakadt és kigyulladt.
Fotó: Instagram

Nagy sebességgel csapódott a fába

Az Irvine-i rendőrség szerint a McLaren a Culver Drive és a Deerfield Avenue kereszteződésénél várakozott, majd a zöld lámpa felvillanása után nagy sebességgel elindult.

A sofőr röviddel később elvesztette uralmát az sportkocsi felett, amely lesodródott az útról, egy padkának, majd egy fának csapódott.

Az ütközés erejétől a jármű kettészakadt és kigyulladt. A balesetben két ember vesztette életét. A rendőrség először nem hozta nyilvánosságra az áldozatok nevét, később azonban megerősítették, hogy egyikük a 27 éves James Wehr volt.

Családja üzenetben búcsúzott tőle

Az influenszer a South OC Cars and Coffee autós találkozó egyik alapítója volt, amelyről rendszeresen posztolt több mint 100 ezer Instagram-követőjének. Saját oldalát több mint 40 ezren követték, emellett a YouTube-on is jelentős közönséget épített ki.

Családja a South OC Cars and Coffee oldalán erősítette meg a halálhírét.

Sajnos nagyon nehéz hírt kell megosztanunk veletek. Ma hajnalban, nem sokkal éjfél után elveszítettük drága fiunkat és testvérünket, Jamest egy közúti balesetben

 – írták.

A hozzátartozók arra kérték Wehr követőit, barátait és ismerőseit, hogy tartsák tiszteletben a család gyászát, és köszönetet mondtak mindenkinek, aki az évek során része volt a fiatal férfi életének.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy legalább 21 ember meghalt egy brutális közúti balesetben a Dél-Afrikai Köztársaságban, miután két minibusz frontálisan ütközött, majd egy harmadik jármű is beléjük csapódott. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!