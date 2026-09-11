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hercegnő

Két nappal testvére temetése után meghalt a norvég hercegnő

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Szívszorító hír érkezett a norvég királyi családból: V. Harald temetése után mindössze két nappal elhunyt húga, Astrid hercegnő.
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hercegnőgyásznorvég

Két nappal testvére, V. Harald király temetése után újabb gyász sújtja a norvég királyi családot: 94 éves korában meghalt Astrid hercegnő. A királyi palota közlése szerint a hercegnő békésen hunyt el pénteken.

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Harald norvég király özvegye, Sonja királyné, Haakon király és Mette-Marit királyné integet a királyi palota előtt összegyűlt embereknek Harald temetése után Oslóban, 2026. szeptember 9-én.
Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Astrid testvére, V. Harald norvég király augusztus 28-án, 89 éves korában halt meg, több mint 35 évnyi uralkodás után. A hercegnő szerdán részt vett a szeptember 9-i megemlékezésen, amelyen a királyi család is búcsúzott az uralkodótól – írja a Bors

Astrid hercegnő hosszú élete során melegséggel és kötelességtudattal képviselte a királyi házat

 – fogalmazott közleményében fia, VIII. Haakon király.

Harald Európa legidősebb uralkodója volt II. Erzsébet királynő halálát követően, és több mint három és fél évtizeden át állt Norvégia élén. Halála előtt hemolitikus anémiával kezelték, amely a vörösvértestek fokozott pusztulásával járó betegség.

A trónon fia, VIII. Haakon követte, aki édesapja halála óta először múlt szombaton intézett beszédet a nemzethez.

 

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