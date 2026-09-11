Két nappal testvére temetése után meghalt a norvég hercegnő

Két nappal testvére, V. Harald király temetése után újabb gyász sújtja a norvég királyi családot: 94 éves korában meghalt Astrid hercegnő. A királyi palota közlése szerint a hercegnő békésen hunyt el pénteken.
Astrid testvére, V. Harald norvég király augusztus 28-án, 89 éves korában halt meg, több mint 35 évnyi uralkodás után. A hercegnő szerdán részt vett a szeptember 9-i megemlékezésen, amelyen a királyi család is búcsúzott az uralkodótól – írja a Bors.
Astrid hercegnő hosszú élete során melegséggel és kötelességtudattal képviselte a királyi házat
– fogalmazott közleményében fia, VIII. Haakon király.
Harald Európa legidősebb uralkodója volt II. Erzsébet királynő halálát követően, és több mint három és fél évtizeden át állt Norvégia élén. Halála előtt hemolitikus anémiával kezelték, amely a vörösvértestek fokozott pusztulásával járó betegség.
A trónon fia, VIII. Haakon követte, aki édesapja halála óta először múlt szombaton intézett beszédet a nemzethez.