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meghalt

Meghalt az ismert rockzenész, pankrációs mérkőzése után esett össze

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Életét vesztette 48 évesen egy ismert rockgitáros, aki a zenélés mellett profi pankrátorként is szerepelt. Egy mérkőzés után lett rosszul, és bár azonnal megkezdték az újraélesztését, meghalt.
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meghaltthe butcherandy williams

Meghalt Andy Williams, az Every Time I Die egykori gitárosa, aki zenészként és profi pankrátorként is ismert volt. A 48 éves zenész szeptember 5-én, egy Pennsylvania állambeli pankrációs eseményen lett rosszul, a helyszínen azonnal megpróbálták újraéleszteni – adta hírül a Kerrang.

meghalt
Meghalt Andy Williams, az Every Time I Die egykori gitárosa, aki zenészként és profi pankrátorként is ismert volt.
Fotó: Total Guitar Magazine / Getty Images

A mérkőzés után összeesett, újraélesztették

Andy Williams a Pittsburgh közelében található Millvale településen, a Mr. Smalls Theatre-ben rendezett eseményen lépett ringbe The Butcher néven. 

A mérkőzés végén rosszul lett és összeesett, a helyszínen azonnal megkezdték az újraélesztését, defibrillátort is használtak, majd mentővel kórházba vitték, ahol később meghalt. 

A történtek miatt a rendezvényt félbeszakították, a közönséget pedig hazaküldték.

Az eset körülményeiről azóta újabb részletek is napvilágot láttak. Sajtóinformációk szerint Williams a mérkőzés közben beüthette a fejét a ring egyik oszlopába. A halálának hivatalos okát azonban egyelőre nem közölték. A rendezvény szervezője szerint a helyszínen lévő orvosok szívproblémára gyanakodtak a tünetei alapján.

24 évig volt az Every Time I Die gitárosa

Andy Williams 1998-ban alapította meg az Every Time I Die nevű metalcore együttest, amelynek 2022-es feloszlásáig tagja maradt. A zenélés mellett a profi pankrációban is komoly karriert épített, The Butcher néven az All Elite Wrestlingben is szerepelt.

A zenekar megszűnése után sem hagyott fel a zenéléssel: Atomic Rule néven új együttest alapított, amely tavaly jelentette meg első dalait. Williams így pályafutása utolsó éveiben egyszerre volt aktív zenész és pankrátor.

Halálhírére az Every Time I Die egykori tagjai és a pankráció világának több ismert szereplője is megemlékezett róla. 

Az All Elite Wrestling közleményében kiemelte, hogy Williams a ringben és azon kívül is rendkívül nagy tiszteletnek örvendett.

Andy Williams 48 éves volt.

 

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