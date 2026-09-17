Életét áldozta hároméves kisfiáért az anya, 300-szor csípték meg a méhek

Életét áldozta hároméves kisfiáért egy mexikói édesanya, amikor hatalmas méhraj támadt a sporteseményre érkező tömegre. A 45 éves nő a gyermeke köré tekerte a saját pulóverét, majd az autóba menekítette, miközben őt több száz méh csípte meg. Kilenc nappal később a kórházban meghalt – adta hírül a Daily Star.

Hároméves kisfia megmentése közben egy pillanatig sem gondolt a saját életére az a mexikói anya, akire több száz méh támadt rá.

Fotó: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

A kisfiát mindenáron meg akarta menteni

Oyuki Ramorez Burciaga május 3-án hároméves fiával, Matiasszal tartózkodott a Zacatecas állambeli Guadalupe város egyik sportkomplexuma előtt, ahol családok gyűltek össze egy sporteseményre. A rendezvény közben váratlanul hatalmas méhraj lepte el a környéket, és az emberekre rontott.

A jelenlévők pánikszerűen menekülni kezdtek, legalább 11-en megsérültek. Oyuki számára azonban kisfia biztonsága mindennél fontosabb volt

levette a pulóverét, a gyermek köré tekerte, majd az autóba menekítette.

A hároméves Matias így sértetlenül megúszta a történteket, édesanyja azonban a rovarok kereszttüzében maradt.

Nagyjából 300 csípést szenvedett el a támadás során, miközben még idős édesapját is megpróbálta kimenteni, aki szintén a méhraj közé szorult.

Kilenc napig küzdött az életéért

Az asszony még magánál volt, amikor kórházba vitték, ám állapota a következő napokban gyorsan romlani kezdett. A szervezetébe került nagy mennyiségű méreganyag súlyos gyulladást és komoly szövődményeket okozott, emellett erős allergiás reakció alakult ki nála. Az orvosok szerint anafilaxiás sokkot is kaphatott.

Oyuki kilenc nappal később belehalt a sérüléseibe.

Oyuki Ramorez Burciaga, 45, was outside a sports complex with her son, Matias, in central Mexico when a swarm of bees descended on the crowd. pic.twitter.com/I0FUWWIaqI — Daily Express (@Daily_Express) September 15, 2026

Mindössze hét hónapja dolgozott bíróként. Halálhíre után Zacatecas kormányzója, David Monreal Ávila nyilvánosan részvétét fejezte ki a családnak.

Brazíliában is tragédiával végződött a méhtámadás

Hónapokkal korábban Brazíliában is életveszélyes helyzetet idézett elő egy elszabadult méhraj. Az 54 éves Silvana da Fatima Braganca da Luz vidéki úton autózott, amikor járművével egy méhkaptárnak ütközött. Az ütközés után a rovarok ellepték a környéket, és a nőre is rátámadtak.

79 éves édesapja, Raul Portela da Luz a segítségére sietett, ám őt is több száz csípés érte. Kritikus állapotban szállították kórházba, ahol másnap meghalt. Lánya szintén belehalt a támadás során szerzett sérüléseibe.

Silvana 72 éves édesanyját is számos csípés érte, ő azonban túlélte a történteket. A megfelelő kezelés után elhagyhatta a kórházat.