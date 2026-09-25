Mindenki Melania Trump látványos ruhájáról beszél, így fogadta a kínai elnököt – galéria

Donald Trump amerikai elnök és felesége csütörtök este a Fehér Házban látta vendégül Hszi Csin-pinget és Peng Li-jüant. A magas rangú találkozó részeként rendezett állami vacsorán Melania Trump fekete-fehér összeállításban jelent meg.
Rejtett üzenetet hordozott Melania Trump elegáns öltözéke
A beszámoló szerint a first lady egy fehér, látványos masnival díszített Saint Laurent-blúzt viselt, amelyhez bazsarózsa-motívumos Dolce & Gabbana-nadrágot és fekete selyemövet választott. A szettet magas sarkú Christian Louboutin cipővel egészítette ki.
Az öltözék legfontosabb részlete a visszafogott virágminta lehetett. A bazsarózsa a kínai kultúrában a gazdagságot, a jólétet és a megbecsülést jelképezi, ezért Melania Trump ruhaválasztását többen diplomáciai gesztusként értelmezték.
A first lady az utóbbi időben többször is férfiruhák által ihletett darabokat viselt. A kínai elnöki pár hivatalos fogadásán fekete, katonai szabású Alexander McQueen-kosztümben jelent meg, korábbi hivatalos portréjához pedig Dolce & Gabbana-szmokingot választott.
Peng Li-jüan mélyvörös estélyi ruhát és aranycsatos fekete kézitáskát viselt. A két first lady a nap folyamán közösen kereste fel a Smithsonian Ázsiai Művészeti Múzeumát, ahol kínai és angol dalokat előadó diákokat hallgattak meg.
Az állami vacsora részleteit Melania Trump felügyelte. A Fehér Házban vörös terítőkkel, dáliákból és boglárkákból készített virágdíszekkel, valamint tengeri fogásokra épülő menüvel várták a vendégeket. Az eseményen az amerikai technológiai szektor több vezetője is részt vett.