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donald trump

Mindenki Melania Trump látványos ruhájáról beszél, így fogadta a kínai elnököt – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Melania Trump elegáns, férfias szabású öltözékben fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt és feleségét a Fehér Ház állami vacsoráján. A first lady bazsarózsa-mintás nadrágja a kínai kultúra előtt tiszteleghetett, miközben a hatalmas masnival díszített blúza az internet figyelmét is magára vonta.
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donald trumpmelania trumpvacsora

Donald Trump amerikai elnök és felesége csütörtök este a Fehér Házban látta vendégül Hszi Csin-pinget és Peng Li-jüant. A magas rangú találkozó részeként rendezett állami vacsorán Melania Trump fekete-fehér összeállításban jelent meg.

melania trump
Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump first lady Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Peng Lijüan first ladyvel együtt állami vacsorán vesz részt a Fehér Ház keleti termében, 2026. szeptember 24-én Washingtonban
Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto

Rejtett üzenetet hordozott Melania Trump elegáns öltözéke

A beszámoló szerint a first lady egy fehér, látványos masnival díszített Saint Laurent-blúzt viselt, amelyhez bazsarózsa-motívumos Dolce & Gabbana-nadrágot és fekete selyemövet választott. A szettet magas sarkú Christian Louboutin cipővel egészítette ki.

Az öltözék legfontosabb részlete a visszafogott virágminta lehetett. A bazsarózsa a kínai kultúrában a gazdagságot, a jólétet és a megbecsülést jelképezi, ezért Melania Trump ruhaválasztását többen diplomáciai gesztusként értelmezték.

Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Melania Trump, MelaniaTrump
Galéria: Melania Trump ruhája vitte el a show-t a Fehér Ház állami vacsoráján
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Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Melania Trump first lady érkeznek a Fehér Házba

A first lady az utóbbi időben többször is férfiruhák által ihletett darabokat viselt. A kínai elnöki pár hivatalos fogadásán fekete, katonai szabású Alexander McQueen-kosztümben jelent meg, korábbi hivatalos portréjához pedig Dolce & Gabbana-szmokingot választott.

Peng Li-jüan mélyvörös estélyi ruhát és aranycsatos fekete kézitáskát viselt. A két first lady a nap folyamán közösen kereste fel a Smithsonian Ázsiai Művészeti Múzeumát, ahol kínai és angol dalokat előadó diákokat hallgattak meg.

Az állami vacsora részleteit Melania Trump felügyelte. A Fehér Házban vörös terítőkkel, dáliákból és boglárkákból készített virágdíszekkel, valamint tengeri fogásokra épülő menüvel várták a vendégeket. Az eseményen az amerikai technológiai szektor több vezetője is részt vett.

 

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