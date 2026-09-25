Mindenki Melania Trump látványos ruhájáról beszél, így fogadta a kínai elnököt – galéria

Donald Trump amerikai elnök és felesége csütörtök este a Fehér Házban látta vendégül Hszi Csin-pinget és Peng Li-jüant. A magas rangú találkozó részeként rendezett állami vacsorán Melania Trump fekete-fehér összeállításban jelent meg.

Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump first lady Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Peng Lijüan first ladyvel együtt állami vacsorán vesz részt a Fehér Ház keleti termében, 2026. szeptember 24-én Washingtonban

Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto

Rejtett üzenetet hordozott Melania Trump elegáns öltözéke

A beszámoló szerint a first lady egy fehér, látványos masnival díszített Saint Laurent-blúzt viselt, amelyhez bazsarózsa-motívumos Dolce & Gabbana-nadrágot és fekete selyemövet választott. A szettet magas sarkú Christian Louboutin cipővel egészítette ki.

Az öltözék legfontosabb részlete a visszafogott virágminta lehetett. A bazsarózsa a kínai kultúrában a gazdagságot, a jólétet és a megbecsülést jelképezi, ezért Melania Trump ruhaválasztását többen diplomáciai gesztusként értelmezték.