Szeptember utolsó napjaiban újra visszatér a nyár Európába – akár 40 fokot is mérhetnek

Szokatlan meleg érkezik Európa jelentős részére szeptember utolsó napjaiban, miután dél felől trópusi eredetű légtömegek áramlanak a kontinens fölé. A Severe Weather Europe előrejelzése szerint egyes térségekben az ilyenkor megszokottnál 10–14 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet is mérhetnek.

A meleg az Ibériai-félszigeten lehet a legerősebb, helyenként akár 40 Celsius-fokot is mérhetnek

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A legforróbb idő Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban várható. Az Ibériai-félsziget középső és déli területein 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, csütörtöktől szombatig pedig helyenként akár 40 fokot is mérhetnek.

Franciaország felé terjed tovább a meleg

A felmelegedés fokozatosan Franciaországot is eléri. Az ország déli és középső részén 34–36 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, míg északabbra és a Benelux államokban 30 fok közelébe emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet.

Szombattól a meleg légtömeg Németország, majd Lengyelország és a balti államok irányába terjeszkedhet. Németország nagy részén 25–29 fokot jeleznek előre, egyes térségekben pedig a 30 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.

Közép-Európában és a Balkánon is emelkedik a hőmérséklet

A mediterrán térségből észak felé áramló meleg levegő hatására Közép-Európában és a Balkán-félszigeten is emelkedhet a hőmérséklet. Észak-Olaszországban helyenként 30 Celsius-fok körüli maximumokra lehet számítani.

Az előrejelzések alapján a szokatlanul meleg időjárás egyes európai térségekben október első napjaiban is folytatódhat.