Erős szagot éreztek a rendőrök, nemcsak drog került elő a kocsiból

Az osztrák rendőrök a kelet-stájerországi Greith településen figyeltek fel egy műszaki hibásnak tűnő autóra. Amikor megpróbálták megállítani, a sofőr gázt adott, majd jelentősen túllépve a sebességhatárt, veszélyes manőverekkel Graz irányába menekült.

Rendőrök elől menekült két tini. (Illusztráció.)

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / AFP

Drog, fegyver és lopott rendszám volt a rendőrök elől menekülő kamaszoknál

A rendőrök egy időre elvesztették szem elől a járművet. A 16 éves sofőr azonban Mitterdorf an der Raab területén elveszítette uralmát az autó felett, többször nekiütközött a járdaszegélynek, majd a súlyosan megrongálódott jármű az úttesten állt meg.

Mire a rendőrök a helyszínre értek, a két utas gyalog elmenekült.

Az autóban erős kannabisz szagot éreztek, az átvizsgáláskor pedig kábítószert, riasztópisztolyt és egy boxert találtak.

A rendszámtáblákról kiderült, hogy lopottak.

A 16 éves sofőrnek nem volt jogosítványa, ráadásul korábban fegyvertilalmat rendeltek el vele szemben. A vele utazó 14 éves fiúval együtt már ismerték őket a hatóságok. A tinédzserek néhány perccel később feladták magukat, majd a rendőrök előállították őket. Számos büntető- és szabálysértési eljárás indult ellenük.