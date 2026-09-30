Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
drog

Erős szagot éreztek a rendőrök, nemcsak drog került elő a kocsiból

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jogosítvány nélkül, lopott rendszámú autóval menekült a rendőrök elől egy 16 éves fiú Ausztriában. A járműben 14 éves társa is ott ült, az üldözés végén pedig drogokat, egy riasztópisztolyt és egy boxert találtak a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
droggrazrendőrautó

Az osztrák rendőrök a kelet-stájerországi Greith településen figyeltek fel egy műszaki hibásnak tűnő autóra. Amikor megpróbálták megállítani, a sofőr gázt adott, majd jelentősen túllépve a sebességhatárt, veszélyes manőverekkel Graz irányába menekült.

Rendőrök elől menekült két tini
Rendőrök elől menekült két tini. (Illusztráció.)
Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / AFP

Drog, fegyver és lopott rendszám volt a rendőrök elől menekülő kamaszoknál

A rendőrök egy időre elvesztették szem elől a járművet. A 16 éves sofőr azonban Mitterdorf an der Raab területén elveszítette uralmát az autó felett, többször nekiütközött a járdaszegélynek, majd a súlyosan megrongálódott jármű az úttesten állt meg.

Mire a rendőrök a helyszínre értek, a két utas gyalog elmenekült. 

Az autóban erős kannabisz szagot éreztek, az átvizsgáláskor pedig kábítószert, riasztópisztolyt és egy boxert találtak.

A rendszámtáblákról kiderült, hogy lopottak.

A 16 éves sofőrnek nem volt jogosítványa, ráadásul korábban fegyvertilalmat rendeltek el vele szemben. A vele utazó 14 éves fiúval együtt már ismerték őket a hatóságok. A tinédzserek néhány perccel később feladták magukat, majd a rendőrök előállították őket. Számos büntető- és szabálysértési eljárás indult ellenük.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!