Erős szagot éreztek a rendőrök, nemcsak drog került elő a kocsiból

Az osztrák rendőrök a kelet-stájerországi Greith településen figyeltek fel egy műszaki hibásnak tűnő autóra. Amikor megpróbálták megállítani, a sofőr gázt adott, majd jelentősen túllépve a sebességhatárt, veszélyes manőverekkel Graz irányába menekült.
Drog, fegyver és lopott rendszám volt a rendőrök elől menekülő kamaszoknál
A rendőrök egy időre elvesztették szem elől a járművet. A 16 éves sofőr azonban Mitterdorf an der Raab területén elveszítette uralmát az autó felett, többször nekiütközött a járdaszegélynek, majd a súlyosan megrongálódott jármű az úttesten állt meg.
Mire a rendőrök a helyszínre értek, a két utas gyalog elmenekült.
Az autóban erős kannabisz szagot éreztek, az átvizsgáláskor pedig kábítószert, riasztópisztolyt és egy boxert találtak.
A rendszámtáblákról kiderült, hogy lopottak.
A 16 éves sofőrnek nem volt jogosítványa, ráadásul korábban fegyvertilalmat rendeltek el vele szemben. A vele utazó 14 éves fiúval együtt már ismerték őket a hatóságok. A tinédzserek néhány perccel később feladták magukat, majd a rendőrök előállították őket. Számos büntető- és szabálysértési eljárás indult ellenük.
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