Váratlan fordulat a Menendez-ügyben: új esélyt kaptak a szabadulásra a szülőgyilkos testvérek

A Netflix Szörnyetegek című sorozatából már sokan ismerhetik Erik és Lyle Menendezt, akiket bántalmazó szüleik, José és Kitty Menendez 1989-es meggyilkolásáért életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Az ügy már évtizedek óta vita tárgyát képezi, és rengetegen – köztük a testvérpár családtagjai is – szabadon szeretnék látni őket.

Újabb esélyt kapnak a szabadulásra a Menendez testvérek Fotó: MIKE NELSON / AFP

Új esélyt kap a szabadulásra a Menendez testvérpár

A testvérpár a vártnál hamarabb kaphatnak újabb esélyt a szabadságra: a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság engedélyezte számukra, hogy előrehozott alkalmassági meghallgatáson vegyenek részt, amelyet jelenlegi tervek szerint 2027 márciusára tűztek ki.

A testvérek eredetileg csak 2028 augusztusában kérhették volna a következő, feltételes szabadlábra helyezésről szóló alkalmassági meghallgatást, így a mostani döntéssel ezt több mint egy évvel előrébb hozták.

Erik és Lyle korábban feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani büntetést kaptak szüleik meggyilkolásáért. Kaliforniában azonban bizonyos körülményeket figyelembe lehet venni annak eldöntésekor, hogy indokolt-e előrehozni egy elítélt következő feltételes szabadlábra helyezési meghallgatását.

A testvérek családja örömmel fogadta a döntést. "Erik és Lyle közel 40 éven át azon dolgoztak, hogy vállalják a felelősséget a tetteikért, szembenézzenek az általuk elszenvedett elképzelhetetlen bántalmazással és traumával, feldolgozzák azokat, emberként fejlődjenek, és mások megsegítésének szenteljék magukat" – írták a TMZ-nek eljutatott közleményükben.

A hozzátartozók kiemelték azt a munkát is, amelyet a testvérek a börtönben végeztek. Többek között segítettek egy hospice program létrehozásában, valamint létrehozták a Green Space nevű kezdeményezést. A család szerint ezekkel az erőfeszítésekkel olyan környezet kialakításához járultak hozzá, amely emlékezteti az életfogytiglani büntetésüket töltő embereket arra, hogy "az életüknek továbbra is van értelme."

A család elárulta, hogy a legutóbbi döntés mérhetetlen örömmel tölti el őket, hiszen egy újabb lépéssel közelebb kerültek egy olyan jövőhöz a testvérpárral, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt.