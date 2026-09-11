Mentőautót lopott, miközben a tűzoltók az égő házát oltották

Mentőautót lopott egy férfi, miközben a tűzoltók éppen az égő otthonát próbálták megmenteni. A 30 éves Nestor Roman II. később a járművel balesetet okozott, és több ember életét is veszélybe sodorta – adta hírül a Dexerto.

A tűzoltók éppen az otthonát próbálták megmenteni, amikor a férfi állítólag beült a mentőautóba és elhajtott.

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Az égő háznál pattant be a mentőautóba

A tűzoltókat augusztus 25-én hajnalban riasztották a férfi New Hampshire-i otthonához. A hatóságok szerint Nestor Roman II. ekkor

elvitte a Whitefieldi Tűzoltó- és Mentőszolgálat egyik mentőautóját, majd elhajtott vele.

Menekülés közben egy másik tűzoltóautónak ütközött, több, az oltáshoz használt tömlőn is áthajtott, és kis híján elgázolt három tűzoltót. Út közben két különálló ingatlan kerítését is megrongálta.

A száguldás végül egy helyi lakos telkén ért véget, ahol az ellopott mentőautóval balesetet szenvedett.

A háztulajdonos szerint Roman ezután a verandáról is megpróbált elvinni néhány tárgyat.

A rendőrök röviddel később elfogták a férfit, aki a hatóság szerint nem működött együtt velük. Romant több súlyos bűncselekménnyel, köztük háromrendbeli gondatlan veszélyeztetéssel, betöréssel és két rendbeli lopással vádolják. Emellett több vétség miatt is felelnie kell.

Nemrég egy meghökkentő esetben is a tűzoltók segítettek: egy férfi péniszéről vágtak le egy gyűrűt.