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tűzoltók

Mentőautót lopott, miközben a tűzoltók az égő házát oltották

52 perce
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Miközben a tűzoltók az égő otthonát próbálták megmenteni, a férfi állítólag elvitt egy mentőautót a helyszínről. A menekülés közben többeket is veszélybe sodort, végül pedig balesetet szenvedett.
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tűzoltókmentőautóbaleset

Mentőautót lopott egy férfi, miközben a tűzoltók éppen az égő otthonát próbálták megmenteni. A 30 éves Nestor Roman II. később a járművel balesetet okozott, és több ember életét is veszélybe sodorta – adta hírül a Dexerto.

mentőautó
A tűzoltók éppen az otthonát próbálták megmenteni, amikor a férfi állítólag beült a mentőautóba és elhajtott.
Fotó: Shutterstock

Az égő háznál pattant be a mentőautóba

A tűzoltókat augusztus 25-én hajnalban riasztották a férfi New Hampshire-i otthonához. A hatóságok szerint Nestor Roman II. ekkor 

elvitte a Whitefieldi Tűzoltó- és Mentőszolgálat egyik mentőautóját, majd elhajtott vele.

Menekülés közben egy másik tűzoltóautónak ütközött, több, az oltáshoz használt tömlőn is áthajtott, és kis híján elgázolt három tűzoltót. Út közben két különálló ingatlan kerítését is megrongálta.

A száguldás végül egy helyi lakos telkén ért véget, ahol az ellopott mentőautóval balesetet szenvedett. 

A háztulajdonos szerint Roman ezután a verandáról is megpróbált elvinni néhány tárgyat.

A rendőrök röviddel később elfogták a férfit, aki a hatóság szerint nem működött együtt velük. Romant több súlyos bűncselekménnyel, köztük háromrendbeli gondatlan veszélyeztetéssel, betöréssel és két rendbeli lopással vádolják. Emellett több vétség miatt is felelnie kell.

Nemrég egy meghökkentő esetben is a tűzoltók segítettek: egy férfi péniszéről vágtak le egy gyűrűt.

 

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