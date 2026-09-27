Egy texasi tinédzsert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, miután egy iskolai verekedés során a földre került, vérzett, majd görcsrohamot kapott az iskola étkezőjében.

Mentőhelikopter szállította kórházba a 14 éves lányt, miután megverték diáktársai. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Görcsrohamot kapott a verekedés miatt a tinédzser, mentőhelikopter sietett az iskolához

A 14 éves Nataya Cartert szerda délután légi úton szállították el a Montana állambeli Livingston Középiskolából. Családtagjai - akik látták a dulakodásról készült felvételt - elárulták, hogy a lányt minden előzmény nélkül megtámadták, majd két lány folyamatosan ütötte. Elmondásuk szerint a tinédzsert egy ponton nekilökték egy téglafalnak, és olyan erővel verte be a fejét, hogy ezt követően görcsrohamot kapott.

Amikor megkaptam a hívást, nagyon megijedtem, mert mindenki tudja, hogy korábban soha nem volt rohama. Az, hogy most belekeveredett ebbe a verekedésbe, majd ez történt vele… egyszerűen nem tudjuk, mit gondoljunk

- mondta a lány testvére, Jalyncia Gardner.

Nataya barátja, Darral Banks elmondta, hogy próbálta összeszedni a helyszínen a fiatal néhány holmiját, de vér beborította az ő kezeit is. "Sírtam, mert még soha nem volt ennyi vér a kezemen" - tette hozzá. Ő maga is megpróbált véget vetni a verekedésnek, mielőtt az iskola dolgozó közbeléptek volna.

Az erőszakos összetűzést követően öt embert - köztük négy kiskorút - letartóztattak. A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy a gyanúsítottak közül ki milyen szerepet játszott az incidensben. A felnőtt gyanúsított személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

Bár az iskolakörzet tájékoztatta a szülőket, hogy felelősségre fogják vonni a tetteseket, Nataya családja úgy gondolja, az intézmény is felelős. Állításuk szerint az iskola dolgozói ott voltak az étkezőben, de hosszú ideig nem avatkoztak be a verekedésbe.

Ezt meg lehetett volna előzni. Akkor miért nem történt meg?

- mondta az áldozat nagynénje, Sandria Carter.

Nataya csütörtök este még kórházban volt. Családja szerint a kezelés alatt továbbra is görcsrohamai voltak. Egyelőre nem tudni, mikor térhet haza.

Fegyelmi és jogi eljárások keretében vizsgálja a történteket az iskolakörzet

Az összetűzés szerda délután tört ki az iskola menzáján. Nataya először két lánnyal keveredett verekedésbe, majd több másik diák is bekapcsolódott. Sandria elmondása szerint egy tanár konkrétan mellettük állt, de nem avatkozott közbe. A felvétel alapján több mint 10 másodperc telt el, mire egy dolgozó közbelépett - ekkor Nataya már a falnak rogyva feküdt: lehajtott fejjel, mozdulatlan testtel.