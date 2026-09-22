Falnak csapódott, majd az üzletben kötött ki egy Mercedes – videó

Egy fehér Mercedes áttörte a falat, és egy golfklub üzletébe csapódott szombaton a Massachusetts állambeli Newtonban. A balesetben három ember, köztük a sofőr is megsérült, de egyikük állapota sem volt súlyos – adta hírül a New York Post.

Három ember sérült meg, amikor egy Mercedes áttörte a golfklub üzletének falát.

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Két alkalmazott is a helyiségben volt

A történtekről készült biztonsági felvételen látható, hogy az autó egy parkolóban felhajtott a járdaszegélyre, majd nekiment az épületnek. A Mercedes két alkalmazott mögött törte át a falat.

Mindhármukat kórházba vitték, ahol könnyű, nem életveszélyes sérülésekkel kezelték őket.

A rendőrség szerint vélhetően vezetői hiba állhat a háttérben, szándékosságra nem utal semmi, és az alkohol sem játszott szerepet.

Nem ez volt az első furcsa eset a klubnál

A tűzoltók és a városi mérnökök átvizsgálták az épületet, és biztonságosnak találták. A sérült falat ideiglenesen lezárták, amíg elvégzik a szükséges javításokat.

A Brae Burn Country Clubban 2021-ben is történt egy másik bizarr incidens: egy SUV a golfpálya hatodik lyukánál kötött ki.

A jármű sofőrje azt mondta, hogy a GPS tévesen egy csak engedéllyel használható területre vezette. Az eset miatt végül nem emeltek vádat ellene.

A nagy múltú klub 1897-ben nyílt meg, és 1919-ben az US Opennek, 1928-ban pedig az US Amatőr bajnokságnak is otthont adott.