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Donald Trump

Trump menetelése folytatódik: újabb átnevezéssel sokkolja a világot

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Donald Trump amerikai elnök szerint a mesterséges intelligencia elnevezése félrevezető, ezért új nevet szeretne adni a technológiának. A mesterséges intelligencia helyett ezentúl „szuperintelligenciának”, röviden SI-nek nevezné, ám szakértők szerint nem valószínű, hogy az új elnevezés széles körben elterjed.
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Donald Trumpmesterséges intelligenciaAI

Donald Trump kedden, az ENSZ New York-i közgyűlésén tartott beszédében jelentette be, hogy szerinte a mesterséges intelligencia kifejezés úgy hangzik, mintha a technológia „hamis” lenne.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: U.S. President Donald Trump looks on during the signing of a security pact between the U.S., Denmark, and Greenland during the 81st session of the United Nations (U.N.) General Assembly at U.N. Headquarters on September 22, 2026 in New York City. World leaders have gathered in New York for the annual session of the United Nations General Assembly, with this year's global issues ranging from the threat of artificial intelligence to the continued wars in Ukraine and Gaza. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), mesterséges intelligencia
Donald Trump szerint nem megfelelő a mesterséges intelligencia kifejezés
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Üdvözlünk a szuperintelligencia új világában

– mondta az amerikai elnök, aki szerint a jövőben az Egyesült Államok dokumentumaiban, és reményei szerint világszerte is, a „super intelligence”, vagyis a szuperintelligencia kifejezést kellene használni az „artificial intelligence” (AI), vagyis a „mesterséges intelligencia” helyett.

Trump az elmúlt héten a Truth Socialön követőit is megkérdezte arról, milyen új nevet adjanak a mesterséges intelligenciának. A szavazáson több lehetőség is szerepelt, köztük

  • a „superior intelligence”,
  • az „extreme intelligence”
  • és a „supreme intelligence”.

Végül a „super intelligence” kapta a legtöbb támogatást.

A Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt óriási lett az érdeklődés, ezért Kína fejlesztője ideiglenesen leállította az új előfizetéseket.
Illusztráció
Fotó: Unsplash

Szakértők szerint nem valószínű, hogy széles körben használni fogják az új elnevezést

A technológiai szakemberek úgy vélik, hogy az SI elnevezés aligha honosodik meg az iparágban. Ennek oka, hogy a „szuperintelligencia” kifejezésnek már most is pontos jelentése van a technológiai és tudományos közegben.

A fogalom többek között Nick Bostrom filozófus és szerző munkásságához kapcsolódik: Bostrom több mint egy évtizeddel ezelőtt olyan intelligenciaként írta le a szuperintelligenciát, amely minden tekintetben felülmúlja az emberi képességeket.

Egy ilyen rendszer jelenleg még csak elméleti lehetőség.

Simon Coghlan, a Melbourne-i Egyetem digitális etikával foglalkozó oktatója szerint Trump átnevezése félrevezető lehet, mivel a szuperintelligencia általában olyan rendszert jelent, amely az embernél jóval magasabb szintű képességekkel rendelkezik, és akár önmagát is képes fejleszteni.

Human profile and AI circuit symbolize cognition, learning and data analytics, illustrating decision intelligence, forecasting and innovation for modern business and research. Corpus
Fotó: Shutterstock

Kokil Jaidka informatikus szerint sem minden jelenlegi mesterségesintelligencia-platform tekinthető szuperintelligensnek. Ben Leong, a Szingapúri Nemzeti Egyetem informatikai oktatója pedig úgy véli, a szakemberek valószínűleg szeretnék fenntartani az SI kifejezést egy, a jelenlegi mesterséges intelligenciánál magasabb szintű technológia számára – írja a BBC.

Trump környezetében ugyanakkor máris használni kezdték az új kifejezést

Ethan Klein amerikai technológiai igazgató a közösségi médiában arról írt, hogy az Egyesült Államok jelenleg is vezető szerepet tölt be a szuperintelligencia területén, és ezt a pozíciót meg is fogja őrizni.

Michael Waltz, Trump ENSZ-nagykövete szintén támogatta az elnevezést, és azt mondta, szerinte az elnöknek igaza van.

Evan Solomon kanadai mesterségesintelligencia-ügyi miniszter azonban már kevésbé lelkesedett az ötletért. Amikor az új névről kérdezték, úgy fogalmazott, hogy a kanadaiak egyáltalán nem lelkesednek a dolgok átnevezéséért.

A névvita közben a mesterséges intelligencia szabályozása is napirenden van

Az Egyesült Államokban egyre több technológiai vezető és kutató sürgeti a mesterséges intelligencia szabályozását, mert attól tartanak, hogy a technológia veszélyt jelenthet az emberiségre. Trump ezeket az aggodalmakat korábban „hoaxnak”, vagyis átverésnek nevezte.

Trump
Fotó: AFP

Az amerikai elnök a szabályozás szigorítása ellen érvelt, és azt mondta, az Egyesült Államok nem engedheti meg magának, hogy ezzel előnyhöz juttassa Kínát, amely az ország egyik legfontosabb technológiai riválisa.

Trump szerint amelyik fél megnyeri a mesterséges intelligenciáért folytatott versenyt, az nyeri meg a technológiai versenyt is.

Az elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg jelentős előnyben van Kínával szemben, és ezt meg akarja őrizni. Úgy fogalmazott, nem akarják visszafogni egy olyan technológia fejlődését, amely szerinte nagyobb hatással lehet a világra, mint az ipari forradalom.

Donald Trump ugyanakkor azt mondta, hogy ha szükséges, a kormány be fog avatkozni, és felelősen kívánja irányítani az ágazat fejlődését.

Az amerikai elnök a héten találkozik kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel is. A világ két legnagyobb gazdaságának vezetői várhatóan a mesterséges intelligenciáról is tárgyalnak.

 

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