Trump menetelése folytatódik: újabb átnevezéssel sokkolja a világot

Donald Trump kedden, az ENSZ New York-i közgyűlésén tartott beszédében jelentette be, hogy szerinte a mesterséges intelligencia kifejezés úgy hangzik, mintha a technológia „hamis” lenne.

Donald Trump szerint nem megfelelő a mesterséges intelligencia kifejezés

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Üdvözlünk a szuperintelligencia új világában

– mondta az amerikai elnök, aki szerint a jövőben az Egyesült Államok dokumentumaiban, és reményei szerint világszerte is, a „super intelligence”, vagyis a szuperintelligencia kifejezést kellene használni az „artificial intelligence” (AI), vagyis a „mesterséges intelligencia” helyett.

Trump az elmúlt héten a Truth Socialön követőit is megkérdezte arról, milyen új nevet adjanak a mesterséges intelligenciának. A szavazáson több lehetőség is szerepelt, köztük

a „superior intelligence”,

az „extreme intelligence”

és a „supreme intelligence”.

Végül a „super intelligence” kapta a legtöbb támogatást.

Illusztráció

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Szakértők szerint nem valószínű, hogy széles körben használni fogják az új elnevezést

A technológiai szakemberek úgy vélik, hogy az SI elnevezés aligha honosodik meg az iparágban. Ennek oka, hogy a „szuperintelligencia” kifejezésnek már most is pontos jelentése van a technológiai és tudományos közegben.

A fogalom többek között Nick Bostrom filozófus és szerző munkásságához kapcsolódik: Bostrom több mint egy évtizeddel ezelőtt olyan intelligenciaként írta le a szuperintelligenciát, amely minden tekintetben felülmúlja az emberi képességeket.

Egy ilyen rendszer jelenleg még csak elméleti lehetőség.

Simon Coghlan, a Melbourne-i Egyetem digitális etikával foglalkozó oktatója szerint Trump átnevezése félrevezető lehet, mivel a szuperintelligencia általában olyan rendszert jelent, amely az embernél jóval magasabb szintű képességekkel rendelkezik, és akár önmagát is képes fejleszteni.

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Kokil Jaidka informatikus szerint sem minden jelenlegi mesterségesintelligencia-platform tekinthető szuperintelligensnek. Ben Leong, a Szingapúri Nemzeti Egyetem informatikai oktatója pedig úgy véli, a szakemberek valószínűleg szeretnék fenntartani az SI kifejezést egy, a jelenlegi mesterséges intelligenciánál magasabb szintű technológia számára – írja a BBC.