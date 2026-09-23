Trump menetelése folytatódik: újabb átnevezéssel sokkolja a világot

Donald Trump kedden, az ENSZ New York-i közgyűlésén tartott beszédében jelentette be, hogy szerinte a mesterséges intelligencia kifejezés úgy hangzik, mintha a technológia „hamis” lenne.
Üdvözlünk a szuperintelligencia új világában
– mondta az amerikai elnök, aki szerint a jövőben az Egyesült Államok dokumentumaiban, és reményei szerint világszerte is, a „super intelligence”, vagyis a szuperintelligencia kifejezést kellene használni az „artificial intelligence” (AI), vagyis a „mesterséges intelligencia” helyett.
Trump az elmúlt héten a Truth Socialön követőit is megkérdezte arról, milyen új nevet adjanak a mesterséges intelligenciának. A szavazáson több lehetőség is szerepelt, köztük
- a „superior intelligence”,
- az „extreme intelligence”
- és a „supreme intelligence”.
Végül a „super intelligence” kapta a legtöbb támogatást.
Szakértők szerint nem valószínű, hogy széles körben használni fogják az új elnevezést
A technológiai szakemberek úgy vélik, hogy az SI elnevezés aligha honosodik meg az iparágban. Ennek oka, hogy a „szuperintelligencia” kifejezésnek már most is pontos jelentése van a technológiai és tudományos közegben.
A fogalom többek között Nick Bostrom filozófus és szerző munkásságához kapcsolódik: Bostrom több mint egy évtizeddel ezelőtt olyan intelligenciaként írta le a szuperintelligenciát, amely minden tekintetben felülmúlja az emberi képességeket.
Egy ilyen rendszer jelenleg még csak elméleti lehetőség.
Simon Coghlan, a Melbourne-i Egyetem digitális etikával foglalkozó oktatója szerint Trump átnevezése félrevezető lehet, mivel a szuperintelligencia általában olyan rendszert jelent, amely az embernél jóval magasabb szintű képességekkel rendelkezik, és akár önmagát is képes fejleszteni.
Kokil Jaidka informatikus szerint sem minden jelenlegi mesterségesintelligencia-platform tekinthető szuperintelligensnek. Ben Leong, a Szingapúri Nemzeti Egyetem informatikai oktatója pedig úgy véli, a szakemberek valószínűleg szeretnék fenntartani az SI kifejezést egy, a jelenlegi mesterséges intelligenciánál magasabb szintű technológia számára – írja a BBC.
Trump környezetében ugyanakkor máris használni kezdték az új kifejezést
Ethan Klein amerikai technológiai igazgató a közösségi médiában arról írt, hogy az Egyesült Államok jelenleg is vezető szerepet tölt be a szuperintelligencia területén, és ezt a pozíciót meg is fogja őrizni.
Michael Waltz, Trump ENSZ-nagykövete szintén támogatta az elnevezést, és azt mondta, szerinte az elnöknek igaza van.
Evan Solomon kanadai mesterségesintelligencia-ügyi miniszter azonban már kevésbé lelkesedett az ötletért. Amikor az új névről kérdezték, úgy fogalmazott, hogy a kanadaiak egyáltalán nem lelkesednek a dolgok átnevezéséért.
A névvita közben a mesterséges intelligencia szabályozása is napirenden van
Az Egyesült Államokban egyre több technológiai vezető és kutató sürgeti a mesterséges intelligencia szabályozását, mert attól tartanak, hogy a technológia veszélyt jelenthet az emberiségre. Trump ezeket az aggodalmakat korábban „hoaxnak”, vagyis átverésnek nevezte.
Az amerikai elnök a szabályozás szigorítása ellen érvelt, és azt mondta, az Egyesült Államok nem engedheti meg magának, hogy ezzel előnyhöz juttassa Kínát, amely az ország egyik legfontosabb technológiai riválisa.
Trump szerint amelyik fél megnyeri a mesterséges intelligenciáért folytatott versenyt, az nyeri meg a technológiai versenyt is.
Az elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg jelentős előnyben van Kínával szemben, és ezt meg akarja őrizni. Úgy fogalmazott, nem akarják visszafogni egy olyan technológia fejlődését, amely szerinte nagyobb hatással lehet a világra, mint az ipari forradalom.
Donald Trump ugyanakkor azt mondta, hogy ha szükséges, a kormány be fog avatkozni, és felelősen kívánja irányítani az ágazat fejlődését.
Az amerikai elnök a héten találkozik kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel is. A világ két legnagyobb gazdaságának vezetői várhatóan a mesterséges intelligenciáról is tárgyalnak.