Mesterséges intelligencia dekódolt egy első világháborús katonai üzenetet

A mesterséges intelligencia segítségével fejthettek meg egy 1918 novemberében továbbított német katonai rádióüzenetet, amelyet eddig a történelmi kriptográfia egyik megoldatlan rejtjeleként tartottak számon. A beszámolók szerint az üzenetet 1918. november 27-én küldték, és az első világháborúban alkalmazott ADFGVX titkosítási rendszerrel kódolták – számolt be róla a Maszol.

A mesterséges intelligencia egy 1918-ban továbbított német katonai üzenet megfejtésében hozhatott áttörést

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Az ADFGVX összetett titkosítási módszer volt, amely helyettesítést és a karakterek sorrendjének átrendezését kombinálta. A rendszer az A, D, F, G, V és X betűkről kapta a nevét, amelyeket a kódolt üzenetekben használtak.

Ezt tartalmazhatta a titkos katonai üzenet

A beszámolók szerint a GPT–6 Astra nevű modell a „TRUPPENVERSCHIEBUNG”, vagyis nagyjából „csapatmozgás” jelentésű német kulcsszó alkalmazásával rekonstruálta a szöveget. A megfejtés alapján az üzenet arról számolt be, hogy egy brit cirkáló november 24-én megérkezett Szevasztopolba, majd november 26-án egy szövetséges hajóraj követte.

A rekonstruált szöveg tartalma korabeli feljegyzésekkel is egybevág: a HMS Canterbury brit könnyűcirkáló hajónaplója szerint a hajó 1918. november 24-én érkezett Szevasztopolba, két nappal később pedig egy szövetséges hajóraj érkezését is rögzítették.

Miért maradhatott ilyen sokáig megfejtetlen?

A rejtély egyik kulcsa az alkalmazott titkosítási kulcs lehetett. A „TRUPPENVERSCHIEBUNG” a fennmaradt adatok szerint 1918 decemberéhez kapcsolódott, miközben a szóban forgó rádióüzenetet már november 27-én továbbították. Emiatt a korábbi megfejtési kísérleteknél nem feltétlenül merült fel, hogy ezt a kulcsot kellene alkalmazni. Egyelőre nem ismert, mi magyarázza a dátumok közötti eltérést.