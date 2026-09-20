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mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia dekódolt egy első világháborús katonai üzenetet

29 perce
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Több mint egy évszázadon át megfejtetlen maradt egy, az első világháború végén továbbított német rádióüzenet. A mesterséges intelligencia most állítólag rekonstruálta a szöveget, a kapott eredmény pedig egybeesik a fennmaradt korabeli brit haditengerészeti feljegyzésekkel.
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mesterséges intelligenciadekódoláselső világháború

A mesterséges intelligencia segítségével fejthettek meg egy 1918 novemberében továbbított német katonai rádióüzenetet, amelyet eddig a történelmi kriptográfia egyik megoldatlan rejtjeleként tartottak számon. A beszámolók szerint az üzenetet 1918. november 27-én küldték, és az első világháborúban alkalmazott ADFGVX titkosítási rendszerrel kódolták – számolt be róla a Maszol.

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A mesterséges intelligencia egy 1918-ban továbbított német katonai üzenet megfejtésében hozhatott áttörést
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az ADFGVX összetett titkosítási módszer volt, amely helyettesítést és a karakterek sorrendjének átrendezését kombinálta. A rendszer az A, D, F, G, V és X betűkről kapta a nevét, amelyeket a kódolt üzenetekben használtak.

Ezt tartalmazhatta a titkos katonai üzenet

A beszámolók szerint a GPT–6 Astra nevű modell a „TRUPPENVERSCHIEBUNG”, vagyis nagyjából „csapatmozgás” jelentésű német kulcsszó alkalmazásával rekonstruálta a szöveget. A megfejtés alapján az üzenet arról számolt be, hogy egy brit cirkáló november 24-én megérkezett Szevasztopolba, majd november 26-án egy szövetséges hajóraj követte.

A rekonstruált szöveg tartalma korabeli feljegyzésekkel is egybevág: a HMS Canterbury brit könnyűcirkáló hajónaplója szerint a hajó 1918. november 24-én érkezett Szevasztopolba, két nappal később pedig egy szövetséges hajóraj érkezését is rögzítették.

Miért maradhatott ilyen sokáig megfejtetlen?

A rejtély egyik kulcsa az alkalmazott titkosítási kulcs lehetett. A „TRUPPENVERSCHIEBUNG” a fennmaradt adatok szerint 1918 decemberéhez kapcsolódott, miközben a szóban forgó rádióüzenetet már november 27-én továbbították. Emiatt a korábbi megfejtési kísérleteknél nem feltétlenül merült fel, hogy ezt a kulcsot kellene alkalmazni. Egyelőre nem ismert, mi magyarázza a dátumok közötti eltérést.

A megfejtés ugyanakkor óvatosságot igényel. Bár a rekonstruált szövegben szereplő események összhangban vannak a történelmi feljegyzésekkel, jelenleg nem áll rendelkezésre teljes, reprodukálható dokumentáció és független kriptográfiai ellenőrzés, amely bizonyítaná, hogy valóban ez az üzenet első helyes megfejtése.

 

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