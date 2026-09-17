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mesterséges intelligencia

A Microsoft vezetője szerint katasztrofális következménye lehet annak, amit az AI-jal terveznek

1 órája
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Komoly kockázatokat lát az Anthropic mesterséges intelligencia-fejlesztési módszereiben Mustafa Suleyman, a Microsoft MI-ért felelős vezetője. Szerinte veszélyes lehet emberi tulajdonságokkal felruházni az ilyen rendszereket, és azt a benyomást kelteni, hogy saját tudattal, vágyakkal vagy jogokkal rendelkezhetnek.
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mesterséges intelligenciaveszélyMicrosoft

A mesterséges intelligencia nem rendelkezik tudattal, ezért veszélyes lehet olyan tulajdonságokkal felruházni, amelyek azt sugallják, hogy saját vágyai, értékei vagy jogai vannak – erről írt Mustafa Suleyman, a Microsoft mesterséges intelligenciáért felelős vezetője az Anthropic megközelítését bíráló esszéjében. Úgy véli, ezért nagyobb átláthatóságra és szigorúbb ellenőrzésre van szükség az MI fejlesztése során.

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A mesterséges intelligencia veszélyei egyre nagyobb figyelmet kapnak a technológia gyors fejlődésével párhuzamosan
Fotó: Pixabay / Illusztráció

Suleyman szerint a Claude fejlesztője azzal teremthet további kockázatot, hogy a rendszert emberhez hasonló tulajdonságokkal ruházza fel. Kifogásolta többek között, hogy a modellt olyan módon tanítják, amely felvetheti számára, hogy akár tudatos is lehet, illetve önálló cselekvésre tarthat igényt.

A Microsoft vezetője úgy fogalmazott, nem szabad észrevétlenül olyan döntésekbe sodródni, amelyeket az emberiség később megbánhat.

Suleyman szerint nincs bizonyíték a mesterséges intelligencia tudatosságára

Suleyman hangsúlyozta, álláspontja szerint a mesterséges intelligencia nem érez, nem rendelkezik saját tapasztalatokkal és nem szenved. Szerinte az MI-rendszereknek nincsenek veleszületett preferenciáik vagy saját motivációik, hanem az emberek által meghatározott utasításokat követik és célokat teljesítenek.

A Microsoft vezetője szerint a tudat biológiai eredetű, jelenleg pedig nincs bizonyíték arra, hogy a mesterséges intelligencia tudattal rendelkezne.

Suleyman ugyanakkor méltatta az Anthropic vezérigazgatóját, Dario Amodeit és munkatársait, akiket megfontolt, elvhű és intellektuálisan őszinte szakembereknek nevezett. Ettől függetlenül problémásnak tartja azt a gyakorlatot, amelynek során az MI-t emberi tulajdonságokkal ruházzák fel.

Nagyobb átláthatóságot sürget a Microsoft vezetője

Suleyman szerint nemzetközi párbeszédre van szükség arról, hogyan viszonyulunk a fejlett mesterségesintelligencia-rendszerekhez. Emellett nagyobb átláthatóságot sürgetett az MI-modellek tanításában és értékelésében. Szerinte szükség van a rendszerek viselkedésének független vizsgálatára, valamint olyan hatékonyabb eszközökre, amelyek segítségével ellenőrizhető és nyomon követhető a működésük.

Dame Wendy Hall, a Southamptoni Egyetem számítástechnika-professzora szerint éppen ilyen kérdésekről kellene nemzetközi szinten párbeszédet folytatni. Hozzátette, ez szerinte hasznosabb megközelítés, mint az MI veszélyeiről szóló, félelmet keltő kijelentések – írta a BBC.

 

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