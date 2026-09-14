Halálos metrógázolás történt, az áldozat egy másik férfit akart megmenteni

Halálos metróbaleset történt hétfő reggel Hamburgban: egy 26 éves férfi megpróbálta visszatartani társát, aki a közeledő szerelvény elé ugrott. A segíteni próbáló férfit elgázolta a metró, társa túlélte a történteket, majd elmenekült – írja a Bild.

Életét vesztette egy 26 éves férfi, miközben a metró elé ugró társát próbálta megmenteni. A hamburgi metróbaleset túlélője a rendőrök érkezése előtt elmenekült (illusztráció, a képen a hamburgi metró) Forrás: Pexels

Halálos metróbaleset Hamburgban: elmenekült a túlélő, társa életét vesztette

Legalább három férfi várakozott együtt a Trabrennbahn állomás peronján, amikor egyikük váratlanul az érkező U1-es metró elé ugrott. Nadja Papist rendőrségi szóvivő szerint egyelőre nem tudni, miért tette. A 26 éves társa megpróbálta karon ragadni és megállítani. Közben azonban a peron széle és a szerelvény közé került, és halálos sérüléseket szenvedett.

A sínekre ugró férfi még azelőtt elérte a szemközti vágányt, hogy a metró elütötte volna. Ezután elmenekült a helyszínről. A társaság harmadik tagja szintén elfutott, mielőtt a rendőrök megérkeztek.

Az ügyben a bűnügyi rendőrség nyomoz. A sínekre ugró férfi személyazonossága egyelőre ismeretlen. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy öngyilkossági szándék vagy veszélyes erőpróba állhatott-e a történtek mögött.

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