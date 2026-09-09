Meztelen biciklis tartja lázban a lakókat, segítséget kért a rendőrség – fotó

A helyi rendőrséghez az elmúlt években több bejelentés is érkezett a különös biciklisről, ám most először fényképet is sikerült készíteniük róla. A felvételen egy sisakot viselő, meztelen férfi látható, amint egy elektromos biciklivel halad a füves területen. A kerékpár hátulján még egy kosár is van.

Meztelenül teker évek óta egy férfi, most nagy erőkkel keresik a rendőrök. (Facebook)

Meztelen biciklis tartja lázban a települést, a rendőrök fotót is szereztek róla

A rendőrség a Facebookon közzétett bejegyzésében humorosan megjegyezte, hogy a fotó bizonyos részeit cenzúrázták.

A hatóságok arra kérik a helyieket, hogy segítsenek azonosítani a „szabad szellemű”, ruhátlan kerékpárost. Egy kommentelő azt írta, már egy évvel korábban is látta a férfit meztelenül tekerni, csak senki nem hitt neki.

A rendőrségnek mindenesetre van egy fontos üzenete a biciklis számára: a sisak használatát erősen ajánlják, a nadrág viselését pedig még erősebben.