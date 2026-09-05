Meghalt A bukás népszerű színésze

Michael Mendl német színész 82 éves korában meghalt – közölte a művész ügynöke. Családja tájékoztatása szerint a színész „békésen elaludt”. Halálának pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Michael Mendl halálát családja is megerősítette

Fotó: ANNETTE RIEDL

Michael Mendl évtizedeken át a német film- és televíziós világ ismert szereplője volt. Jellegzetes hangjának és karakteres megjelenésének köszönhetően különböző szerepekben, köztük történelmi személyiségek megformálójaként is láthatta a közönség.

A nemzetközi közönség számára egyik legismertebb alakítása a 2004-ben bemutatott A bukás – Hitler utolsó napjai című filmhez kötődött, amelyben Helmuth Weidling tábornokot, Berlin utolsó katonai parancsnokát játszotta. Mendl később a Dark című sorozatban is szerepelt – írja a Focus.

Michael Mendl korábban többször is daganatos betegséggel küzdött

A színész 2024-ben nyilvánosan beszélt korábbi daganatos betegségeiről. Elmondása szerint 2007-ben nyelőcsőrákot, 2012-ben pedig vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. Akkor arról számolt be, hogy meggyógyult és daganatmentes.

Később a fülén is rosszindulatú elváltozást találtak, ami miatt műtéten esett át. A beavatkozást követően a seb a beszámolók szerint jól gyógyult.

Arról nincs információ, hogy Michael Mendl korábbi daganatos betegségei összefüggésben álltak-e a halálával.