Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
színész

Meghalt A bukás népszerű színésze

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gyászol a német film- és televíziós szakma, 82 éves korában meghalt az ismert karakterszínész. Michael Mendl több évtizedes pályafutása alatt számos mozifilmben és televíziós produkcióban szerepelt, a nemzetközi közönség többek között A bukás című filmből ismerhette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színészgyászhalál

Michael Mendl német színész 82 éves korában meghalt – közölte a művész ügynöke. Családja tájékoztatása szerint a színész „békésen elaludt”. Halálának pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Michael Mendl, Michael Mendl halála, német színész, A bukás, A bukás – Hitler utolsó napjai, Dark, Helmuth Weidling, színész, német film, daganatos betegség Michael Mendl halálát családja is megerősítette Fotó: ANNETTE RIEDL
Michael Mendl halálát családja is megerősítette
Fotó: ANNETTE RIEDL

Michael Mendl évtizedeken át a német film- és televíziós világ ismert szereplője volt. Jellegzetes hangjának és karakteres megjelenésének köszönhetően különböző szerepekben, köztük történelmi személyiségek megformálójaként is láthatta a közönség.

A nemzetközi közönség számára egyik legismertebb alakítása a 2004-ben bemutatott A bukás – Hitler utolsó napjai című filmhez kötődött, amelyben Helmuth Weidling tábornokot, Berlin utolsó katonai parancsnokát játszotta. Mendl később a Dark című sorozatban is szerepelt – írja a Focus.

Michael Mendl korábban többször is daganatos betegséggel küzdött

A színész 2024-ben nyilvánosan beszélt korábbi daganatos betegségeiről. Elmondása szerint 2007-ben nyelőcsőrákot, 2012-ben pedig vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. Akkor arról számolt be, hogy meggyógyult és daganatmentes.

Később a fülén is rosszindulatú elváltozást találtak, ami miatt műtéten esett át. A beavatkozást követően a seb a beszámolók szerint jól gyógyult.

Arról nincs információ, hogy Michael Mendl korábbi daganatos betegségei összefüggésben álltak-e a halálával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!