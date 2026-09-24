Te felvennéd ezeket? Képeken a Milánói Divathét leglátványosabb darabjai

A visszafogott összeállításoktól a látványos, szoborszerű kreációkig számos különleges darab megjelent az olasz divatfőváros kifutóin. A Milánói Divathét bemutatóin az élénk színek, a hangsúlyos formák és a merész részletek is fontos szerepet kapnak.
A Milánói Divathét szeptember 22. és 28. között várja a divatvilág szereplőit, a bemutatókon pedig a 2027-es tavaszi–nyári női kollekciók kerülnek reflektorfénybe. A kifutókon az elegáns, letisztult darabok mellett feltűnő szabásvonalakkal, élénk színekkel és szokatlan formákkal készült kreációk is megjelentek.
A bemutatott ruhák között a vörös, a kék és a vibráló zöld árnyalatok mellett fehér és pasztellszínű összeállítások is feltűntek. Egyes tervezők látványos, túlméretezett formákkal és rétegekkel, mások testhez simuló vagy légies darabokkal hívták fel magukra a figyelmet. A legérdekesebb kreációkat galériánkban mutatjuk be.
Galéria: Ön hordaná ezeket? – A Milánói Divathét legvadabb kreációi
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J. Salinas tavaszi/nyári kollekciójának bemutatója
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