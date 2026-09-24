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Két magyar katona meghalt szolgálatteljesítés közben

Milánó

Te felvennéd ezeket? Képeken a Milánói Divathét leglátványosabb darabjai

1 órája
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A visszafogott összeállításoktól a látványos, szoborszerű kreációkig számos különleges darab megjelent az olasz divatfőváros kifutóin. A Milánói Divathét bemutatóin az élénk színek, a hangsúlyos formák és a merész részletek is fontos szerepet kapnak.
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Milánódivathétdivat

A Milánói Divathét szeptember 22. és 28. között várja a divatvilág szereplőit, a bemutatókon pedig a 2027-es tavaszi–nyári női kollekciók kerülnek reflektorfénybe. A kifutókon az elegáns, letisztult darabok mellett feltűnő szabásvonalakkal, élénk színekkel és szokatlan formákkal készült kreációk is megjelentek.

Az ETRO 2027-es tavaszi–nyári kollekciója a Milánói Divathét kifutóján ETRO Spring/Summer 2027 runway during Milan Fashion Week on September 2026 - Milan, Italy 23/09/2026
Az ETRO 2027-es tavaszi–nyári kollekciója a Milánói Divathét kifutóján
Fotó: IK ALDAMA / Northfoto

A bemutatott ruhák között a vörös, a kék és a vibráló zöld árnyalatok mellett fehér és pasztellszínű összeállítások is feltűntek. Egyes tervezők látványos, túlméretezett formákkal és rétegekkel, mások testhez simuló vagy légies darabokkal hívták fel magukra a figyelmet. A legérdekesebb kreációkat galériánkban mutatjuk be.

Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Milánói Divathét, MilánóiDivathét
Galéria: Ön hordaná ezeket? – A Milánói Divathét legvadabb kreációi
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J. Salinas tavaszi/nyári kollekciójának bemutatója

 

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