Eltűnt a 25 éves brazil modell, később döbbenetes helyen találták meg a holttestét

Egy 25 éves brazil modellt holtan találtak volt barátja autójában a délkelet-franciaországi Brignoles közelében. A fiatal nő holttestét ruhák alá rejtették és műanyag zsákokba csomagolták. A 29 éves francia férfit a helyszínen őrizetbe vették, és emberölés miatt nyomoznak ellene – adta hírül az Ansa.

Napok óta nem tudott kapcsolatba lépni lányával egy brazil anya, majd kiderült: a 25 éves modell holttestét volt barátja autójában találták meg Franciaországban.

Fotó: Larissa Brito közösségi oldala

Autópályán bukkantak rá a modell holttestére

Larissa Brito körülbelül három éve élt Franciaországban, és modellként dolgozott. Holttestére az A8-as autópálya egyik Brignoles melletti pihenőhelyén, egy rutinellenőrzés során találtak rá.

Az előzetes vizsgálatok szerint a fiatal nő testén szúró-vágó eszköz okozta sérülések és az arcán is sebek voltak.

A hatóságok boncolást rendeltek el a halál pontos körülményeinek tisztázására.

Damien Martinelli, Nizza ügyésze szerint a nyomozás jelenlegi állása alapján a gyilkosság Larissa nizzai lakásában történhetett. Szemtanúk állítólag látták a gyanúsítottat, amint kitakarítja a lakást, majd műanyag zsákokkal távozik.

Édesanyja szerint a férfi nem fogadta el a szakítást

Larissa családja azután jelentette az eltűnését, hogy a fiatal nő nem válaszolt az üzenetekre. Édesanyja, Liliane Brito Nogueira elmondása szerint naponta beszéltek, utoljára szeptember 21-én próbálta elérni. Előző nap Larissa még azt írta neki, hogy Mathieu a lakásában van, majd megszakadt vele a kapcsolat.

Az anya később megpróbálta felhívni a férfit, aki állítólag letiltotta a számát.

Liliane szerint lánya öt hónap után azért vetett véget a kapcsolatnak, mert a férfi kapcsolatban állhatott a helyi szervezett bűnözéssel.

Állítása szerint a férfi nem fogadta el a szakítást, a közösségi médiában és személyesen is követte a fiatal nőt, valamint halálosan megfenyegette.

Azt mondta neki, hogy ha nem lesz vele, akkor mással sem lehet

– idézte a férfi állítólagos fenyegetését az áldozat édesanyja.

A brazil külügyminisztérium közölte, hogy a franciaországi konzuli képviseleten keresztül figyelemmel kíséri az ügyet, és kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, valamint a családdal.

Larissa hozzátartozói időközben gyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a holttest Brazíliába szállításának költségeit.