Ingyenpizza, Mikulás és madárház várja a vendégeket a világ legnagyobb mosodájában - videó

A Chicago közelében található World’s Largest Laundromat több mint 300 gépével valóban a világ egyik legnagyobb mosodája, de nemcsak a mérete miatt különleges. Ingyenpizzával, kávéval és fánkkal, gyerekprogramokkal, sőt még egy madárházzal is várja a vendégeket – olvasható az Independent oldalán.
Ki mondta, hogy unalmas a mosás?
Az Illinois állambeli Berwynben működő, csaknem 1300 négyzetméteres mosodában 140 mosógép és 170 szárítógép áll rendelkezésre, az üzlet pedig a hét minden napján 24 órában nyitva van. A mosás a családok számára gyakran kétórás kényszerű várakozás, ezért a Benson család az évek során olyan hellyé alakította az üzletet, ahol ezt az időt a lehető legkellemesebben tölthetik el.
Ingyenpizza, Mikulás és gyerekprogramok
Szerdánként mintegy 25 pizzát rendelnek, amelyből a vendégek ingyen ehetnek.
Reggel kávéval és fánkkal kínálják a betérőket, nyáron pedig hetente egyszer egy könyvtáros tart olvasásfejlesztő foglalkozást a gyerekeknek.
Télen a Mikulás is megjelenik: az egyik dolgozó beöltözik, fotózkodik a gyerekekkel, és ajándékokat oszt. Évente nagyjából 500 gyerek vesz részt a programon, amely nemcsak a mosoda ügyfeleinek, hanem bárkinek ingyenes.
A hely egyik legkülönösebb látványossága egy madárház, amely egy pintyek populációját vizsgáló kutatási projekt része. A mosodában egyszerre akár 250 ember is megfordulhat, és akadnak olyan chicagói vendégek is, akik félórás autóútra vállalkoznak, hogy náluk mossák ki a ruháikat.
Egy tűz után építették újjá
A mosoda az 1960-as években nyílt meg, Tom Benson pedig 1999-ben vásárolta meg, miután eredetileg egy ügyfele számára próbálta értékesíteni. A „világ legnagyobb mosodája” nevet még az előző tulajdonos kapta az 1980-as években egy szakmai verseny után.
2004-ben azonban tűz pusztította el az üzletet, miközben Benson és felesége külföldön tartózkodott.
A 2006-os újranyitás után a tulajdonos már teljes egészében mosodaként működtette a helyet, és ekkor alakították ki többek között a gyerekjátszóteret és az ülőhelyekkel felszerelt részt is.
A vállalkozásnál a dolgozók is hosszú távra tervezhetnek: 22 alkalmazottjuk van, akik átlagosan 12 éve dolgoznak a mosodában, néhányan pedig már több mint két évtizede ott vannak.
A közösségért is sokat tesznek:
a cég támogatja Berwyn éves függetlenségnapi tűzijátékát, amelyet a város korábban anyagi okok miatt kénytelen volt lemondani.
A különleges szolgáltatásoknak köszönhetően a mosoda mára jóval több lett egyszerű ruhamosó helynél: olyan közösségi térré vált, ahová az emberek nemcsak mosni járnak.