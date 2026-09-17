Ingyenpizza, Mikulás és madárház várja a vendégeket a világ legnagyobb mosodájában - videó

A Chicago közelében található World’s Largest Laundromat több mint 300 gépével valóban a világ egyik legnagyobb mosodája, de nemcsak a mérete miatt különleges. Ingyenpizzával, kávéval és fánkkal, gyerekprogramokkal, sőt még egy madárházzal is várja a vendégeket – olvasható az Independent oldalán.

Elképesztő mosoda: több száz gép, ingyenpizza és még egy madárház is van benne

Fotó: JEFF HAYNES / AFP

Ki mondta, hogy unalmas a mosás?

Az Illinois állambeli Berwynben működő, csaknem 1300 négyzetméteres mosodában 140 mosógép és 170 szárítógép áll rendelkezésre, az üzlet pedig a hét minden napján 24 órában nyitva van. A mosás a családok számára gyakran kétórás kényszerű várakozás, ezért a Benson család az évek során olyan hellyé alakította az üzletet, ahol ezt az időt a lehető legkellemesebben tölthetik el.

Ingyenpizza, Mikulás és gyerekprogramok

Szerdánként mintegy 25 pizzát rendelnek, amelyből a vendégek ingyen ehetnek.

Reggel kávéval és fánkkal kínálják a betérőket, nyáron pedig hetente egyszer egy könyvtáros tart olvasásfejlesztő foglalkozást a gyerekeknek.

Télen a Mikulás is megjelenik: az egyik dolgozó beöltözik, fotózkodik a gyerekekkel, és ajándékokat oszt. Évente nagyjából 500 gyerek vesz részt a programon, amely nemcsak a mosoda ügyfeleinek, hanem bárkinek ingyenes.

A hely egyik legkülönösebb látványossága egy madárház, amely egy pintyek populációját vizsgáló kutatási projekt része. A mosodában egyszerre akár 250 ember is megfordulhat, és akadnak olyan chicagói vendégek is, akik félórás autóútra vállalkoznak, hogy náluk mossák ki a ruháikat.

Egy tűz után építették újjá

A mosoda az 1960-as években nyílt meg, Tom Benson pedig 1999-ben vásárolta meg, miután eredetileg egy ügyfele számára próbálta értékesíteni. A „világ legnagyobb mosodája” nevet még az előző tulajdonos kapta az 1980-as években egy szakmai verseny után.

2004-ben azonban tűz pusztította el az üzletet, miközben Benson és felesége külföldön tartózkodott.

A 2006-os újranyitás után a tulajdonos már teljes egészében mosodaként működtette a helyet, és ekkor alakították ki többek között a gyerekjátszóteret és az ülőhelyekkel felszerelt részt is.