Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kijött egy új felmérés, a Tisza minden tizedik szavazóját elvesztette

mosómedve

Olyat csinált a mosómedve a játszótéren, hogy attól az egész internetnek leesett az álla – videó

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek egy nyugat-virginiai játszótéren, ahol egy mentett mosómedve a játékok felfedezése közben valóságos edzésbe kezdett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mosómedveVicces videójátszótér

Matthew Pago két, általa gondozott mentett mosómedvével, Rockette-tel és Gamorával látogatott el a játszótérre, ahol videóra vette az egyik állat próbálkozásait.

mosómedve, mentett mosómedve, játszótér, állatos videó, Nyugat-Virginia, Moundsville, húzódzkodás A mosómedvék játszótéri látogatásáról videó is készült Fotó: youtube/ ABC11 WTVD
A mosómedvék játszótéri látogatásáról videó is készült
Fotó: youtube/ ABC11 WTVD

A felvételen a mosómedve karmaival kapaszkodik az egyik eszközbe, majd többször megpróbálja felhúzni magát, mintha húzódzkodna.

Pago elmondása szerint az állat rendkívül elszánt volt, folyamatosan változtatta a testhelyzetét, miközben megpróbált rájönni, hogyan használhatja a játszótéri eszközt. A férfi szerint a jelenet annyira mulatságos volt, hogy felvétel közben sem tudta abbahagyni a nevetést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!