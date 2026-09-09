Olyat csinált a mosómedve a játszótéren, hogy attól az egész internetnek leesett az álla – videó

Matthew Pago két, általa gondozott mentett mosómedvével, Rockette-tel és Gamorával látogatott el a játszótérre, ahol videóra vette az egyik állat próbálkozásait.

A mosómedvék játszótéri látogatásáról videó is készült

Fotó: youtube/ ABC11 WTVD

A felvételen a mosómedve karmaival kapaszkodik az egyik eszközbe, majd többször megpróbálja felhúzni magát, mintha húzódzkodna.

Pago elmondása szerint az állat rendkívül elszánt volt, folyamatosan változtatta a testhelyzetét, miközben megpróbált rájönni, hogyan használhatja a játszótéri eszközt. A férfi szerint a jelenet annyira mulatságos volt, hogy felvétel közben sem tudta abbahagyni a nevetést.