Már nem a Mount Everest a világ legmagasabb hegye? Meglepő felfedezést tettek a kutatók

A Mount Everest 8849 méteres magasságával a Föld legmagasabb, tengerszint feletti hegycsúcsa, kutatók azonban két olyan hatalmas képződményt vizsgálnak bolygónk mélyén, amelyek függőleges kiterjedése akár az 1000 kilométert is elérheti.

A Mount Everest továbbra is a világ legmagasabb tengerszint feletti hegycsúcsa

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A struktúrák mintegy 1900 kilométerrel a felszín alatt, a földmag és a földköpeny határának közelében találhatók Afrika, illetve a Csendes-óceán térsége alatt. Emiatt közvetlenül nem figyelhetők meg, tulajdonságaikra elsősorban a szeizmikus hullámok viselkedéséből következtetnek a kutatók.

A Föld mélyén található képződmények az 1990-es években keltették fel a kutatók érdeklődését. A földrengések által keltett szeizmikus hullámok vizsgálatakor ugyanis azt tapasztalták, hogy azok bizonyos területeken eltérő sebességgel haladnak át a bolygó belsején.

A földköpeny a Föld legvastagabb rétege, amelyben az egykori óceáni kőzetlemezek maradványai is megtalálhatók. A bolygó belsejének szerkezetét és az ott zajló folyamatokat ezért többek között a földrengésekből származó szeizmikus adatok segítségével vizsgálják – számolt be róla az Indy100.

Arwen Deuss, a kutatás vezetője szerint egyelőre nem ismert pontosan, mik ezek a képződmények, és az sem tisztázott, hogy átmeneti jelenségekről van-e szó, vagy már évmilliók, esetleg évmilliárdok óta a Föld belsejében találhatók.