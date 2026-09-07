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Mount Everest

Már nem a Mount Everest a világ legmagasabb hegye? Meglepő felfedezést tettek a kutatók

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Két hatalmas, hegyhez hasonló képződményt azonosítottak a Föld mélyén, amelyek mérete jelentősen meghaladhatja a felszíni hegyekét. A Mount Everest 8849 méteres magasságával továbbra is a tengerszint feletti legmagasabb hegycsúcs, a mélyben húzódó struktúrák azonban egészen más léptéket képviselnek.
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Mount EverestkutatásHimalája

A Mount Everest 8849 méteres magasságával a Föld legmagasabb, tengerszint feletti hegycsúcsa, kutatók azonban két olyan hatalmas képződményt vizsgálnak bolygónk mélyén, amelyek függőleges kiterjedése akár az 1000 kilométert is elérheti.

A Mount Everest továbbra is a világ legmagasabb tengerszint feletti hegycsúcsa Fotó: Unsplash Föld legmagasabb hegye, Himalája, Föld belseje, földköpeny, földmag, szeizmikus hullámok, Utrechti Egyetem, Arwen Deuss, geológiai kutatás
A Mount Everest továbbra is a világ legmagasabb tengerszint feletti hegycsúcsa
Fotó: Unsplash 

A struktúrák mintegy 1900 kilométerrel a felszín alatt, a földmag és a földköpeny határának közelében találhatók Afrika, illetve a Csendes-óceán térsége alatt. Emiatt közvetlenül nem figyelhetők meg, tulajdonságaikra elsősorban a szeizmikus hullámok viselkedéséből következtetnek a kutatók.

A Föld mélyén található képződmények az 1990-es években keltették fel a kutatók érdeklődését. A földrengések által keltett szeizmikus hullámok vizsgálatakor ugyanis azt tapasztalták, hogy azok bizonyos területeken eltérő sebességgel haladnak át a bolygó belsején.

A földköpeny a Föld legvastagabb rétege, amelyben az egykori óceáni kőzetlemezek maradványai is megtalálhatók. A bolygó belsejének szerkezetét és az ott zajló folyamatokat ezért többek között a földrengésekből származó szeizmikus adatok segítségével vizsgálják – számolt be róla az Indy100.

Az Utrechti Egyetem kutatóinak becslése szerint a két mélybeli struktúra legalább félmilliárd éves lehet, de ennél lényegesen korábban is kialakulhattak.

Arwen Deuss, a kutatás vezetője szerint egyelőre nem ismert pontosan, mik ezek a képződmények, és az sem tisztázott, hogy átmeneti jelenségekről van-e szó, vagy már évmilliók, esetleg évmilliárdok óta a Föld belsejében találhatók.

A kutatás így nem változtat azon, hogy a Mount Everest a tengerszint feletti magasság alapján továbbra is a világ legmagasabb hegye. A mélyben feltárt struktúrák ugyanakkor új információkkal szolgálhatnak a Föld belső szerkezetéről és fejlődéséről.

 

 

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