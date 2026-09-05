900 millió néző előtt, élő adásban gyilkolták meg az izraeli sportolókat: a müncheni olimpia tragédiája

A modern kori terrorizmus legsötétebb napja 1972. szeptember 5-én jött el, amikor a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet tagjai túszt ejtettek az izraeli olimpiai csapat tagjai közül a müncheni olimpiai játékokon. A „vidám olimpiának” tervezett sportünnep órák alatt változott véres mészárlássá, amely a nyugatnémet hatóságok amatőr és felkészületlen mentőakciója miatt teljes katasztrófába torkollott, összesen 17 ember – köztük 11 izraeli sportoló és edző – életét követelve.
Az edző ellenállt, a súlyemelőt hidegen kivégezték
1972. szeptember 5-én, hajnali 4 óra 10 perc körül a terrorszervezet nyolc, melegítőbe öltözött fegyverese könnyedén átmászott az olimpiai falu alacsony kerítésén. A biztonsági intézkedések szinte teljesen hiányoztak, a rendezők tudatosan akarták elkerülni a fegyveres jelenlétet a náci Németország 1936-os berlini olimpiája után.
A terroristák gépfegyverekkel rontottak rá az izraeli küldöttség szállására. Moshe Weinberg birkózóedző azonnal szembeszállt velük, esélyt adva néhány sportolónak a menekülésre, de a túszejtők arcba lőtték. A sebesült Weinberget arra kényszerítették, hogy vezesse őket a többi izraelihez. Ő szándékosan elkerülte a kettes apartmant (ahol a vívók és lőfegyveresek aludtak), és a hármas számúhoz vezette a támadókat, bízva benne, hogy a robusztus birkózók és súlyemelők ellenállnak.
Yossef Romano súlyemelő szintén rátámadt az egyik palesztinra, de a terroristák lelőtték, majd testét elrettentésül a többi túsz szeme láttára hagyták elvérezni a szoba közepén. Kilenc sportoló és edző fogságba esett.
Az ultimátum és az élő közvetítés csapdája
A terroristák reggel közzétették követeléseiket: 234 izraeli börtönben fogva tartott palesztin, valamint a német Vörös Hadsereg Frakció (RAF) vezetőinek szabadon bocsátását követelték. Golda Meir izraeli miniszterelnök mereven elutasította a tárgyalást, így a krízis megoldása a bajor rendőrség vállára nehezedett.
Münchenben ekkor szembesült a világ először azzal, hogy egy terrorakció élő televíziós közvetítésben, közel 900 millió néző előtt zajlik. Ez vezetett az első végzetes német hibához: amikor a rendőrök melegítőbe öltözve megpróbáltak felmászni a tetőre, hogy megrohamozzák az épületet, a terroristák a szobáikban lévő tévékészülékeken élőben nézték a saját ostromukat, így az akciót le kellett fújni.
A fürstenfeldbrucki mészárlás
A terroristák végül azt követelték, hogy repülővel szállíthassák a túszokat Kairóba. A német hatóságok beleegyeztek, ám azzal a titkos tervvel, hogy a Fürstenfeldbruck katonai repülőtéren csapdát állítanak és likvidálják a fegyvereseket.
A mentőakció szervezése a teljes szervezetlenség mintapéldája lett:
- Hiányzó elit egység: Németországnak ekkor még nem volt speciális terrorelhárító csapata (e tragédia hatására hozták létre később a GSG 9-et).
- Felkészületlen mesterlövészek: hagyományos rendőröket helyeztek el a kifutópálya körüli tetőkön, akik nem rendelkeztek távcsöves puskákkal, éjjellátókkal, sem egymás közötti rádiókapcsolattal.
- Megfutamodott személyzet: a repülőgép belsejében elhelyezett, álcázott rendőrök az utolsó pillanatban, parancs nélkül elhagyták a gépet, mert túl veszélyesnek ítélték a feladatot.
Amikor a két helikopter megérkezett a túszokkal és a terroristákkal a sötét repülőtérre, a palesztinok rájöttek a csapdára. 23 óra körül a tapasztalatlan német mesterlövészek tüzet nyitottak, és kaotikus lövöldözés vette kezdetét. A tűzharc órákig elhúzódott, miközben a páncélozott német erősítés a forgalmi dugók miatt késve érkezett meg.
Szeptember 6-án éjfél után, látva a helyzet kilátástalanságát, az egyik terrorista kézigránátot dobott az egyik helikopterbe, amelyben a megkötözött izraeli sportolók ültek, a másik helikopterben lévő túszokat pedig gépfegyverrel közvetlen közelről kivégezték.
A fekete mérleg és a következmények a müncheni olimpia túszejtésén
A tragédia mérlege borzalmas volt: mind a 11 izraeli túsz életét vesztette, meghalt egy német rendőrtiszt (Anton Fliegerbauer) és öt terrorista is. A három életben maradt támadót a németek elfogták, de alig néhány héttel később egy repülőgép-eltérítés túszaiért cserébe szabadon engedték őket.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Avery Brundage a gyásznap után kijelentette: „A játékoknak folytatódniuk kell”. Bár az olimpia ment tovább, a világ végérvényesen megváltozott. Izrael miniszterelnöke, Golda Meir parancsára a Mossad elindította az „Isten haragja” hadműveletet, amelynek célja a müncheni mészárlás hátországában álló összes palesztin terrorista felkutatása és szisztematikus likvidálása volt.