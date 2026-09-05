900 millió néző előtt, élő adásban gyilkolták meg az izraeli sportolókat: a müncheni olimpia tragédiája

A modern kori terrorizmus legsötétebb napja 1972. szeptember 5-én jött el, amikor a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet tagjai túszt ejtettek az izraeli olimpiai csapat tagjai közül a müncheni olimpiai játékokon. A „vidám olimpiának” tervezett sportünnep órák alatt változott véres mészárlássá, amely a nyugatnémet hatóságok amatőr és felkészületlen mentőakciója miatt teljes katasztrófába torkollott, összesen 17 ember – köztük 11 izraeli sportoló és edző – életét követelve.

Müncheni olimpia tragédiája: gyászünnepség az olimpiai játékokon elkövetett merénylet áldozatainak emlékére a müncheni Olimpiai Stadionban, 1972. szeptember 6-án. A csapatok küldöttei elfoglalják helyüket a pályán, az olimpiai zászló félárbocra eresztve lobog

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Az edző ellenállt, a súlyemelőt hidegen kivégezték

1972. szeptember 5-én, hajnali 4 óra 10 perc körül a terrorszervezet nyolc, melegítőbe öltözött fegyverese könnyedén átmászott az olimpiai falu alacsony kerítésén. A biztonsági intézkedések szinte teljesen hiányoztak, a rendezők tudatosan akarták elkerülni a fegyveres jelenlétet a náci Németország 1936-os berlini olimpiája után.

A terroristák gépfegyverekkel rontottak rá az izraeli küldöttség szállására. Moshe Weinberg birkózóedző azonnal szembeszállt velük, esélyt adva néhány sportolónak a menekülésre, de a túszejtők arcba lőtték. A sebesült Weinberget arra kényszerítették, hogy vezesse őket a többi izraelihez. Ő szándékosan elkerülte a kettes apartmant (ahol a vívók és lőfegyveresek aludtak), és a hármas számúhoz vezette a támadókat, bízva benne, hogy a robusztus birkózók és súlyemelők ellenállnak.

Yossef Romano súlyemelő szintén rátámadt az egyik palesztinra, de a terroristák lelőtték, majd testét elrettentésül a többi túsz szeme láttára hagyták elvérezni a szoba közepén. Kilenc sportoló és edző fogságba esett.

Az ultimátum és az élő közvetítés csapdája

A terroristák reggel közzétették követeléseiket: 234 izraeli börtönben fogva tartott palesztin, valamint a német Vörös Hadsereg Frakció (RAF) vezetőinek szabadon bocsátását követelték. Golda Meir izraeli miniszterelnök mereven elutasította a tárgyalást, így a krízis megoldása a bajor rendőrség vállára nehezedett.

Münchenben ekkor szembesült a világ először azzal, hogy egy terrorakció élő televíziós közvetítésben, közel 900 millió néző előtt zajlik. Ez vezetett az első végzetes német hibához: amikor a rendőrök melegítőbe öltözve megpróbáltak felmászni a tetőre, hogy megrohamozzák az épületet, a terroristák a szobáikban lévő tévékészülékeken élőben nézték a saját ostromukat, így az akciót le kellett fújni.

A fürstenfeldbrucki mészárlás

A terroristák végül azt követelték, hogy repülővel szállíthassák a túszokat Kairóba. A német hatóságok beleegyeztek, ám azzal a titkos tervvel, hogy a Fürstenfeldbruck katonai repülőtéren csapdát állítanak és likvidálják a fegyvereseket.