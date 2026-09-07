Élő adásban lőttek agyon egy közkedvelt rádiós hírolvasót, miután két támadó betört a stúdióba. Gleydson Carvalhót 2015-ben gyilkolták meg azok után, hogy gyilkosai azzal az ürüggyel törtek be az irodájába, hogy hirdetést szeretnének feladni. Ezt követően rontottak be a felvételi helyiségbe, ahol arra utasították a hangtechnikust, hogy bújjon az asztal alá majd háromszor rálőttek a műsorvezetőre, aki szókimondó bírálója volt a brazil kormány korrupciójának: egyszer a fején, kétszer pedig a törzsén találták el.

Élő adásban lőtték le a közkedvelt rádiós műsorvezetőt. Fotó: unsplash.com

A sokkoló gyilkosság a Radio Liberdade FM camocimi stúdiójában történt. A támadás a rádióműsor egyik rövid zenei szünetében történt. Egy kolléga bejelentette, hogy a műsorvezetőt meglőtték, és orvosi ellátásban részesül, majd folytatták a zene lejátszását.

Sokk: élő adásban lőtték le a műsorvezetőt

Gleydson arról volt ismert, hogy rendszeresen elítélte az önkormányzati korrupciót. Barátja, Autran Santos elmondta, hogy a férfi gyakran szembesült fenyegetésekkel, miközben élő adásban dolgozott:

Folyamatosan beszélt nekem a fenyegetésekről, de azt mondta, nem fél. A legsúlyosabb fenyegetések politikai természetűek voltak. Azt mondta, azért vannak ellenségei, mert olyan vádakat fogalmazott meg, amelyek kellemetlenek voltak számukra.

Az ügyben a hatóságok azonnal nyomozást indítottak, majd két embert letartóztattak, még a két gyilkost körözni kezdték, miután szökésben voltak. Gleydson 2015-ben a negyedik újságíró volt, akit meggyilkoltak Brazíliában, írja a DailyStar.