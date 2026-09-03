Mentőhelikopterrel szállították kórházba a népszerű műsorvezetőt

A Location, Location, Location műsorvezetője a születésnapját ünnepelte családjával, amikor egy meredek ösvény sáros részén megcsúszott és elesett. A helyszín nehezen volt megközelíthető, ezért több ember segítségére is szükség volt, hogy megtalálják és kórházba juttassák.

Légi mentő vitte kórházba a népszerű műsorvezetőt, meg kellett műteni. Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Légi mentővel szállították el a tengerpartról a népszerű műsorvezetőt

Allsopp közösségi oldalán fotókat is megosztott a történtekről, köztük bekötözött lábáról és a sérült térdéről készült röntgenfelvételt. Mint írta, a baleset után rengeteg fájdalomcsillapítót kapott, majd megműtötték a lábát.

A műsorvezető szerint a kórházi dolgozók és a mentésben részt vevők fantasztikus munkát végeztek, és nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen gyorsan el tudták juttatni a kórházba. A műtét után várhatóan egy ideig ortopéd csizmát és mankót kell használnia, de azt mondta, hamarosan hazatérhet.

Allsopp azt is megjegyezte, hogy bár emlékezetes születésnapra sikerült, egyáltalán nem így tervezte az ünneplést - írja a Daily Mail.