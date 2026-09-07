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vita

Nagy vita robbant ki a szomszédban: betiltják a hagyományos muszlim női viseletet

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Szeptembertől tilos a14 év alatti lányok számára tilos lesz a hidzsáb, vagy burka viselése az osztálytermekben, a döntés pedig komoly politikai vitát robbantott ki Magyarország szomszédjában. Ausztria betiltja a hagyományos muszlim fejkendők viselését az iskolákban.
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vitaiskolamuszlimosztrák szabadságpártausztria

Ausztriában az új tanévvel élesben is megkezdődik a 14 év alatti lányokra vonatkozó iskolai fejkendőtilalom alkalmazása. A muszlim viselet korlátozása komoly vitát váltott ki, az ország muszlim közösségének hivatalos képviselete pedig jogi útra terelné az ügyet.

Betiltják a hagyományos muszlim női viseletet az osztrák iskolákban
Betiltják a hagyományos muszlim női viseletet az osztrák iskolákban (Illusztráció) Forrás: Pexels

Betiltják a hagyományos muszlim női viseletet az osztrák iskolákban

A fejkendőtilalom az iskolába járó, 14 év alatti lányokat érinti. A három pártból álló osztrák kormánykoalíció azzal indokolta az intézkedést, hogy az a lányok szabadságának védelmét szolgálja.

A törvényjavaslatot decemberben fogadta el a parlament. Az Osztrák Szabadságpárt támogatta a szabályozást, míg a parlamenti pártok közül a Zöldek ellenezték. Baloldali diákszervezetek tiltakozásokat hirdettek, az Osztrák Iszlám Vallási Közösség pedig szintén ellenzi az intézkedést.

Bírság is járhat a hidzsáb viseléséért

Ha egy diák megszegi a fejkendőtilalmat az osztrák iskolákban, az intézménynek először beszélnie kell vele. Ezt követően azonban 150 és 800 euró (55 ezer forinttól 300 ezer forint) közötti bírságot is kiszabhatnak. A hidzsáb betiltása Ausztriában hétfőn kerül először gyakorlati próba elé Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban, ahol megkezdődik az új tanév.

Vitatják a fejkendőtilalmat Ausztriában

Az Osztrák Iszlám Vallási Közösség szerint a szabály aránytalanul korlátozza a vallásszabadságot és kifejezetten a muszlim lányokat érinti. A szervezet az Alkotmánybírósághoz fordulna.

A bíróság 2020-ban már megsemmisített egy korábbi, a tíz év alattiakra vonatkozó iskolai tilalmat. Christoph Wiederkehr oktatási miniszter sem állította biztosan, hogy az új törvény kiállja majd az alkotmányossági próbát, ugyanakkor azt mondta, a kormány igyekezett az alkotmánnyal összhangban lévő szabályozást megalkotni – foglalta össze a Daily Mail.

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