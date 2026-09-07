Nagy vita robbant ki a szomszédban: betiltják a hagyományos muszlim női viseletet

Ausztriában az új tanévvel élesben is megkezdődik a 14 év alatti lányokra vonatkozó iskolai fejkendőtilalom alkalmazása. A muszlim viselet korlátozása komoly vitát váltott ki, az ország muszlim közösségének hivatalos képviselete pedig jogi útra terelné az ügyet.
Betiltják a hagyományos muszlim női viseletet az osztrák iskolákban
A fejkendőtilalom az iskolába járó, 14 év alatti lányokat érinti. A három pártból álló osztrák kormánykoalíció azzal indokolta az intézkedést, hogy az a lányok szabadságának védelmét szolgálja.
A törvényjavaslatot decemberben fogadta el a parlament. Az Osztrák Szabadságpárt támogatta a szabályozást, míg a parlamenti pártok közül a Zöldek ellenezték. Baloldali diákszervezetek tiltakozásokat hirdettek, az Osztrák Iszlám Vallási Közösség pedig szintén ellenzi az intézkedést.
Bírság is járhat a hidzsáb viseléséért
Ha egy diák megszegi a fejkendőtilalmat az osztrák iskolákban, az intézménynek először beszélnie kell vele. Ezt követően azonban 150 és 800 euró (55 ezer forinttól 300 ezer forint) közötti bírságot is kiszabhatnak. A hidzsáb betiltása Ausztriában hétfőn kerül először gyakorlati próba elé Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban, ahol megkezdődik az új tanév.
Vitatják a fejkendőtilalmat Ausztriában
Az Osztrák Iszlám Vallási Közösség szerint a szabály aránytalanul korlátozza a vallásszabadságot és kifejezetten a muszlim lányokat érinti. A szervezet az Alkotmánybírósághoz fordulna.
A bíróság 2020-ban már megsemmisített egy korábbi, a tíz év alattiakra vonatkozó iskolai tilalmat. Christoph Wiederkehr oktatási miniszter sem állította biztosan, hogy az új törvény kiállja majd az alkotmányossági próbát, ugyanakkor azt mondta, a kormány igyekezett az alkotmánnyal összhangban lévő szabályozást megalkotni – foglalta össze a Daily Mail.