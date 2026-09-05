Egyéves unokája halála után a szeretett nagymama is életét vesztette: felfoghatatlan családi tragédia történt

Pár nappal unokája halála után életét vesztette egy 75 éves szeretett nagymama is. Az idős asszony az egyévessel együtt egy massachusettsi park tavában merült el augusztus 28-á. A csöppség, akinek második születésnapja mindössze egy héttel a tragédia után lett volna, még aznap életét vesztette, míg nagymamája most halt bele a szerencsétlen balesetbe. Az áldozatok személyazonosságát a helyi hatóságok szándékosan nem hozták nyilvánosságra.

Unokájával együtt süllyedt el a nagymama a tóban. Fotó: unsplash.com

Nyomozást indítottak a nagymama és unokája tragédiája miatt

A hírek szerint a rendőrséget péntek délután helyi idő szerint nem sokkal kettő előtt értesítették egy "lehetséges fulladásról" a Nara Parkban, ahol a 75 éves asszony három unokájával együtt élvezte a nyár utolsó napjait.

Egy adott ponton a legfiatalabb, majdnem kétéves gyermek a nagymamájával együtt elmerült a vízben. A másik két unoka volt az, aki segítségért kiáltott, mire szemtanúk és elsősegélynyújtók rohantak a helyszínre. A 75 éves asszonyt és az egyévest ezt követően nem sokkal kiementették, majd azonnal újraélesztésben részesítették őket, mielőtt kórházba szállították. A park azon környéke nagyon csúszós és köves. Nagyjából 3-5 méter mély

- közölték a hatóságok hozzátéve, a család eredetileg csak egy sétára indult a parkba, ahol akkor épp egy nyári gyermektábor utolsó napja zajlott, ezért tudtak gyorsan a helyszínre érni elsősegélynyújtók.

A tragédia miatt nyomozás indult, írja a People.