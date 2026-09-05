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nagymama

Egyéves unokája halála után a szeretett nagymama is életét vesztette: felfoghatatlan családi tragédia történt

42 perce
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Néhány nappal unokája halála után belehalt sérüléseibe az a 75 éves nagymama is, aki augusztus 28-án egy massachusettsi park tavába merült csaknem kétéves unokájával. A kisgyermek a baleset napján életét vesztette. A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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nagymamaunokahalál

Pár nappal unokája halála után életét vesztette egy 75 éves szeretett nagymama is. Az idős asszony az egyévessel együtt egy massachusettsi park tavában merült el augusztus 28-á. A csöppség, akinek második születésnapja mindössze egy héttel a tragédia után lett volna, még aznap életét vesztette, míg nagymamája most halt bele a szerencsétlen balesetbe. Az áldozatok személyazonosságát a helyi hatóságok szándékosan nem hozták nyilvánosságra. 

Unokájával együtt süllyedt el a nagymama a tóban.
Unokájával együtt süllyedt el a nagymama a tóban. Fotó: unsplash.com

 

Nyomozást indítottak a nagymama és unokája tragédiája miatt

A hírek szerint a rendőrséget péntek délután helyi idő szerint nem sokkal kettő előtt értesítették egy "lehetséges fulladásról" a Nara Parkban, ahol a 75 éves asszony három unokájával együtt élvezte a nyár utolsó napjait.

Egy adott ponton a legfiatalabb, majdnem kétéves gyermek a nagymamájával együtt elmerült a vízben. A másik két unoka volt az, aki segítségért kiáltott, mire szemtanúk és elsősegélynyújtók rohantak a helyszínre. A 75 éves asszonyt és az egyévest ezt követően nem sokkal kiementették, majd azonnal újraélesztésben részesítették őket, mielőtt kórházba szállították. A park azon környéke nagyon csúszós és köves. Nagyjából 3-5 méter mély 

  - közölték a hatóságok hozzátéve, a család eredetileg csak egy sétára indult a parkba, ahol akkor épp egy nyári gyermektábor utolsó napja zajlott, ezért tudtak gyorsan a helyszínre érni elsősegélynyújtók. 

A tragédia miatt nyomozás indult, írja a People.

 

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