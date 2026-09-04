Nyilatkozott a NASA a világvége aszteroidáról: ekkor közelíti meg a Földet

Egy világvége-esemény előidézésére is képes aszteroida hátborzongatóan közel halad majd el a Föld mellett a NASA közlése szerint, miközben "veszélyesnek" minősítették az égiteste. Az Apophis névre keresztelt kisbolygó az ókori egyiptomi káosz és pusztítás istenéről kapta a nevét, és az Earth Sky szerint korábban a történelem legveszélyesebb aszteroidájaként is emlegették. Hírneve nem véletlen, hiszen a tudósok igyekeznek minél többet megtudni korunk egyik leginkább aggasztó űrbéli eseményéről: az Apophis ugyanis a Hold Földtől mért távolságának mindössze tizenkettedén halad majd el bolygónk mellett.

NASA: világvége aszterodia közelíti meg a Földet. Fotó: Pexels

Űrbéli léptékkel a fent említett táv szinte karnyújtásnyi távolság, ráadásul az emberiség történetében ez lesz a legközelebbi alkalom, amikor egy ekkora égitest elhalad a Föld mellett. Ráadásul mindez az egyik legbaljósabbnak tartott napon, péntek 13-án történik majd.

A NASA 2021-ben, a 2029-es elhaladással kapcsolatban azt közölte:

Ez lesz az eddig ismert, ekkora méretű objektum legközelebbi megközelítése. Az Apophis több órán keresztül szabad szemmel is látható lesz, és a Föld árapályhatásai valószínűleg megváltoztatják a forgási állapotát.

NASA: ekkor közelíti meg a világvége aszteroida a Földet

A NASA megerősítette, hogy az aszteroida 2029 áprilisában érkezik, és biztonságosan elhalad a Föld mellett. A hivatal szerint: Az Apophis egy 32 ezer kilométerre közelíti meg bolygónk felszínét: közelebb, mint amilyen magasságban számos geostacionárius pályán keringő műhold található

- közölték kimelve, habár az égitest biztonságos távolságban lesz, riasztó módon este szabad szemmel is látható lesz majd az égbolton.

Amikor ezt a Földhöz közeli objektumot 2004-ben először felfedezték, az első számítások alapján felmerült annak lehetősége, hogy az Apophis 2029-ben, 2036-ban vagy 2068-ban összeütközhet a Földdel. Azóta a csillagászok optikai távcsövekkel és földi radarokkal folyamatosan, rendkívüli alapossággal figyelik az Apophist, így pályáját ma már sokkal pontosabban ismerik.

A rendelkezésre álló adatok alapján a NASA jelenleg úgy ítéli meg, hogy legalább a következő 100 évben nincs annak veszélye, hogy az Apophis, amelynek alakja jelenlegi vélemények szerint leginkább egy mogyoróra haosnlít, becsapódik a Földbe, írja a DailyStar.