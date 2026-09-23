NATO-vadászgépeket riasztottak – két országban is riadó volt

NATO-vadászgépek emelkedtek a levegőbe Lengyelországban és Romániában az Ukrajna ellen indított újabb orosz drón- és rakétatámadások miatt. A két ország hatóságai elővigyázatossági intézkedéseket vezettek be, miközben Ukrajna több térségéből is becsapódásokat és sérülteket jelentettek – számolt be róla az ABC NEWS.

NATO-vadászgépek emelkedtek a levegőbe az Ukrajna elleni újabb orosz támadások miatt

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto / Illusztráció

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 161 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül 82 sugárhajtású volt. Az orosz erők emellett cirkálórakétákat is bevetettek. Az ukrán légvédelem 119 drónt és három rakétát semmisített meg vagy tett működésképtelenné, becsapódásokat pedig 18 helyszínen regisztráltak.

Lengyelországban is felszálltak a NATO-vadászgépek

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közölte, hogy vadászgépeket riasztottak a biztonság garantálása érdekében, miután Oroszország sugárhajtású pilóta nélküli légi járművekkel támadott célpontokat Nyugat-Ukrajnában.

A készültség körülbelül egy órán át tartott. A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint az ország légterének megsértését nem észlelték.

Romániában kedden este a radarok egy légi célpontot észleltek az ukrajnai Vilkove térségében, a román határ közelében. A román légierő két F–16-os vadászgépe a Borcea 86-os légibázisról szállt fel a helyzet megfigyelésére. A hatóságok Tulcea megye északi részén RO-Alert-üzenetben figyelmeztették a lakosságot a lehetséges veszélyre. A légi riadó később véget ért, a román védelmi minisztérium pedig közölte, hogy nem észleltek behatolást az ország légterébe.

Több ukrajnai térséget is támadás ért

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a támadások során hadiipari és energetikai létesítményeket vettek célba a kijevi régióban, valamint a Romániával határos Odessza megyében.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a fővárost ért éjszakai támadásokban egy ember meghalt, heten pedig megsérültek. Zaporizzsjában két ember sérült meg, a Zsitomir régióban szintén két sérültről, a Harkiv régióban pedig nyolc sérültről számoltak be. Poltava és Odessza térségét ugyancsak támadás érte, ezekről a területekről nem jelentettek áldozatokat.